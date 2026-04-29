Изненада: Путин предложи прекратяване на огъня с Украйна на 9 май

В разговор с американския президент Доналд Тръмп Владимир Путин е заявил, че е готов да обяви прекратяване на огъня по време на честванията на Деня на победата на 9 май.

Според помощника на руския президент, Юрий Ушаков, Тръмп "е оценил положително великденското примирие, обявено наскоро от Русия".

"В тази връзка Владимир Путин информира американския си колега за готовността си да обяви прекратяване на огъня по време на честванията на Деня на победата", отбеляза Ушаков. "Тръмп активно подкрепи тази инициатива, отбелязвайки, че празникът отбелязва нашата обща победа над нацизма във Втората световна война."

На 9 април 2026 г. руският лидер обяви прекратяване на огъня във връзка с наближаващия православен празник Великден, от 16:00 ч. на 11 април до късния следобед на 12 април 2026 г. Това стана четвъртото временно прекратяване на огъня от началото на специалната военна операция в Украйна.

И двете страни по-късно взаимно се обвиниха в нарушаването на примирието на Великден

"Русия ще спазва прекратяването на огъня по време на честванията на Деня на победата, но Володимир Зеленски е малко вероятно да го направи", коментира Алексей Чепа, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, пред държавните медии. "Уверен съм, че ще спазим и това прекратяване на огъня. Ще дадем възможност на всички наши герои и войници да отпразнуват този велик празник за всички нас. Как ще реагира Зеленски? Малко вероятно е да издаде заповеди за мир."

Той припомни, че Путин многократно е предлагал прекратяване на огъня, включително на среща с Тръмп в Анкъридж. Докато руските войски, по заповед на главнокомандващия, не са извършвали никакви удари в продължение на месец, Украйна постоянно е нарушава прекратяването на огъня, добави депутатът.

"Разговорът между президентите на Русия и Съединените щати е важен. Това е още една стъпка към прекратяване на огъня", заключи Чепа.

Коментарът на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп нарече разговора си с руския президент Владимир Путин в сряда "много добър".

"Проведохме много добър разговор", каза американският лидер по време на среща с репортери. "Мисля, че той би искал да види решение на украинската криза, това е всичко, което мога да кажа. И това е хубаво нещо", добави Тръмп.