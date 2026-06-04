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Лавров: Войната на Байдън се превърна във войната на Тръмп

"Вашингтон подкрепя Киев, вместо да търси мир"

04.06.2026 | 23:30 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио за ролята на Вашингтон в конфликта в Украйна показва, че Съединените щати не действат като посредник, а като страна, която подкрепя киевския режим. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от TACC и Reuters.

По думите му така наречената "война на Байдън" вече се е превърнала във "войната на Тръмп".

Лавров посочи, че ако САЩ действително са се стремили към постигане на мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щели да са приключили.

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Марко Рубио заяви вчера пред подкомисия на Сената, че "съвсем скоро" ще има новини за отпускането на средства в размер на 400 млн., одобрени от Конгреса в подкрепа на Украйна, но забавени от Министерството на правосъдието.

Лавров от своя страна изтъкна, че подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, е одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да действат.

"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров, цитиран от БТА.

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