Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио за ролята на Вашингтон в конфликта в Украйна показва, че Съединените щати не действат като посредник, а като страна, която подкрепя киевския режим. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от TACC и Reuters.

По думите му така наречената "война на Байдън" вече се е превърнала във "войната на Тръмп".

Лавров посочи, че ако САЩ действително са се стремили към постигане на мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щели да са приключили.

Марко Рубио заяви вчера пред подкомисия на Сената, че "съвсем скоро" ще има новини за отпускането на средства в размер на 400 млн., одобрени от Конгреса в подкрепа на Украйна, но забавени от Министерството на правосъдието.

Лавров от своя страна изтъкна, че подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, е одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да действат.

"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров, цитиран от БТА.