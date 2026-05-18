И Лавров намери "сатанизъм" в Евровизия ВИДЕО

Вече няколко дни псевдо духовници и патриоти у нас, вместо да се радват на успеха на Дара на "Евровизия", дискутират дали в изпълнението й няма доза сатанизъм.

Сега, два дни след финала на конкурса, външният министър на Русия Сергей Лавров също повдигна подобна тема. По думите му Москва "не може да изпълни критериите" за участие в "Евровизия", защото те са "явен сатанизъм", пишат от The Moscow Times.

"Затова се чувстваме у дома си в тези организации, в тези структури - БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и други многостранни асоциации с руско участие, които - в допълнение на проблемите с политика, сигурност, икономика, търговия и организация - са ангажирани също така в разширяването на културните, хуманитарните, образователните и други връзки. Това важи също за музикалните и спортните събития, както и за много други инициативи", заяви Лавров.

🤡 Lavrov has suddenly discovered “satanism” at Eurovision Russia’s foreign minister claimed that the contest’s selection criteria supposedly resemble “satanism” and added that Moscow simply “couldn’t handle” something like that. Apparently, sequins and queer people now pose a… https://t.co/Q10SW1Lwfo pic.twitter.com/u1nYlSYNkx — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026

Коментарите му идват, след като директорът на "Евровизия" Мартин Грийн заяви в петък, че Русия "теоретично" може да бъде допусната отново до конкурса в бъдеще. Европейският радио и телевизионен съюз забрани на Русия да участва в Евровизия след инвазията в Украйна през 2022 г.

Вместо да търси завръщане в конкурса, Лавров посочи възраждането на съветския песенен конкурс "Интервизия" от Русия като културно подходяща алтернатива, която е в съответствие с така наречените "традиционни ценности".

"Интервизия се роди именно в контекста на този вид обединение на традиционното изкуство на страните, които съставляват алианса БРИКС", каза Лавров, визирайки икономическия блок, който включва Русия, Китай, Индия и Бразилия.

Много руски изпълнители са се състезавали в Евровизия през годините, включително Алла Пугачева, Филип Киркоров, Little Big и Manizha. Певецът Дима Билан остава единственият победител на Евровизия за Русия, като грабна титлата през 2008 г. с песента си "Вярвай".

Българската певица DARA спечели 70-годишното юбилейно издание на конкурса във Виена в събота.

Завръщането на "Интервизия"

Миналата година Русия стартира своя отговор на Евровизия, конкурса за песен "Интервизия".

Първоначално той стартира през 1965 г. като отговор на съветския блок на Евровизия, но приключи през 1968 г., преди да се завърне за няколко години в края на 70-те, както и еднократно през 2008 г.

Руският президент Владимир Путин приветства "Интервизия" като "уважаваща традиционните ценности и различните култури".

Най-близките съюзници на Русия като Беларус, Казахстан и Куба, заедно с партньорите от БРИКС Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка, бяха сред 22-те държави, които се представиха миналата година.

Тазгодишната версия на "Интервизия" ще се проведе в Саудитска Арабия.