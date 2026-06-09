Руската православна църква е изпратила поредна инициатива до своите епархии, наречена "Патриаршеска хуманитарна мисия: Заедно помагаме на народа на Донбас". Това, което на пръв поглед изглежда като програма, предназначена да насърчи руските вярващи да подкрепят хората, живеещи в окупираните райони, трябва да се гледа с подозрение, предвид надвисналите кадрови проблеми на страната, съобщава The Moscow Times.

Съучастието на Църквата във войната в Украйна, която патриарх Кирил нарича "свещена война", е добре известно. Но този път тя реши да отиде още една крачка в служба на Отечеството. Или може би не е решила нищо: партията просто е наредила да се направи нещо и другарят Кирил е отговорил положително.

Епархиите започнаха да търсят доброволци, уж за да помогнат за възстановяването на живота в украинските територии, окупирани от Москва. Не че е останало нещо за възстановяване след като руската армия е отминала; не е останало нищо друго освен обгорена земя и сгради, разрушени до основи.

Но остава въпросът какво всъщност ще правят тези доброволци, след като пристигнат в Донбас

Описаните позиции са много подобни на обявите за работа в Avito, които се оказват договори с Министерството на отбраната. Доброволците не е необходимо да имат специални умения или опит. Те просто трябва да са навършили 18 години и да са готови да участват в предоставянето на социална помощ на хора, живеещи сами, ремонтирането на повредени частни домове и помощ в болници - включително военни.

The Moscow Times се чуди как никоя от тези области не изисква умения или опит.

"Координатори"

Подробностите в обявите също са интересни. В тях се посочва, че смените ще продължат приблизително 7-24 дни, с възможност за по-дълга работа, ако координаторът се съгласи. Но това прави доброволеца зависим от настроението му. Един от въпросите, който възниква, е дали ще бъде възможно да се откаже престой за втора или повече смени.

Такива координатори се представят като "опитни". Няма съмнение, че са. Въпросът е дали те всъщност са командири, които набират подкрепления за бързо намаляващите си части, и ще направят на тези доброволци предложение, което те не могат да откажат под прикритието на "доброволчество и социална работа".

Публикациите - според изданието - обикновено се рекламират "зад" фронтовите линии: Мариупол, Северодонецк, Донецк, Волноваха, Токмак, Скадовск и др. Но във война, характеризираща се с дронове и ракети, тези градове са в обсега на оръжията. Дори Екатеринбург, дълго смятан за безопасен, в отдалечения Урал, вече не е имунизиран срещу украинските безпилотни летателни апарати.

Поради този факт, доброволците ще бъдат мишени за украинските войници, които са повече от мотивирани да освободят окупираната си родина.

Досега много доброволци са срещнали ужасяващ край в Донбас. През май 2014 г. два камиона, превозващи руски доброволци, бяха атакувани с огън по време на първата битка за летище Донецк.

Но поне тези мъже знаеха, че са мишена, за разлика от някои от доброволците, насочени към църквата. Неприятното беше, че те бяха застреляни от самите хора, на които е трябвало да помогнат - бойци от проруския батальон "Восток", група, която оттогава е интегрирана в руските въоръжени сили.

"Би било справедливо да се каже, че докато не се появят доказателства, че тези доброволци са изпратени да се бият, това са само спекулации. Но това, което знаем със сигурност, е, че лоялността на патриарх Кирил към кремълския маниак е патологична. Има всички основания да се смята, че няма ниво, до което църковните служители не могат да се спуснат. Основното е, че каквото и да каже партията, то трябва да се направи", заключава The Moscow Times.