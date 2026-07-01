Скъпоструваща грешка: Защо Вадим Ермолаев се чувстваше сигурен в Монако?

За Вадим Ермолаев, обляната от слънце Френска Ривиера е трябвало да бъде убежище и изобщо да не мисли, че може да го сполети опасност.

Украинският магнат замени разкъсваната от войната родина с разкошна резиденция в квартал Ла Рус в Монако, тих анклав, желан от ултрабогатите, с изглед към блестящото Средиземно море и неговите спокойни алеи.

Санкциониран от Киев за предполагаема продажба на вино в окупирания от Русия Крим, магнатът търсеше ниски данъци и "международна защита“.

Бизнесменът се надяваше да продължи да живее луксозен живот на Лазурния бряг, докато сънародниците му преживяват руската бомбардировка у дома.

Но докато се разхождаше в понеделник вечерта, раница с капан експлодира на вратата, изпращайки порой от стрели и сачми, разпръснати навън за максимално въздействие.

Екипи на полицията, реагиращи на първата по рода си атака в историята на княжеството, откриха Ермолаев покрит с изгаряния и кървящ обилно от рани от шрапнели около 21:00 часа. Той остава тежко ранен, припомня The Telegraph.

Първи опит за убийство в Княжеството

Свидетели съобщиха пред френски медии, че краката на жената жертва, за която се смята, че е съпругата му, са били отнесени и че тя е била "сгърбена, покрита с кръв“.

13-годишният син на двойката, едно от четирите деца, също е бил откаран в болница, съобщиха източници пред местни медии.

Заподозрян е заснет от камери за видеонаблюдение да бяга пеша към близкия френски град Босолей. Той все още е в бягство.

Кристоф Мирманд, министър на Монако, заяви пред шокираните медии и жители, че това е "първият път в историята, доколкото ми е известно, че подобно деяние се е случило в княжеството“.

Прокурорите заявиха във вторник сутринта, че разследват опит за покушение.

Наглото нападение срещу видна обществена личност вероятно ще предизвика обвинения в участие от страна на Москва или Киев, чиято сянка на убийствата се е разпростряла отвъд техните граници.

Кмет, който представлява Националното обединение, крайнодясната френска политическа партия, в съседната община Фрежюс на Лазурния бряг, попита без доказателства: "Излязъл ли е киевският режим [избраният от Владимир Путин термин за украинското правителство] извън контрол, като се насочва към собствените си граждани, които отказват да се подчиняват на заповедите му по този начин?“

Украйна не коментира

Украйна все още не е коментирала атаката, но източници от правоохранителните органи там заявиха, че е възможно да има връзка с престъпна мрежа, свързана с измамни кол центрове в Днепър.

Който и да е отговорен, той е успял да проникне в "най-безопасната квадратна миля“ в Европа, където значително присъствие на правоохранителните органи защитава данъчен рай за богатите.

Свързани статии Съпругата на взривения украинския олигарх е с ампутирани крайници

Това беше една от атракциите за Ермолаев, родом от югоизточния град Днепър, който се отказа от украинското си гражданство през 2017 г., получавайки кипърски паспорт.

Той описа решението като мотивирано от нуждата от "международна защита“. "Украинската съдебна система, меко казано, не е идеална, а данъчната система не е обективна“, каза той пред списание Forbes.

Бизнес магнатът основава групата компании "Алеф“ в средата на 90-те години, превръщайки я в един от най-големите предприемачи в регионалната столица.

Попада в списъка на Forbes

Скоро бизнесменът става редовен участник в списъка на Forbes за най-богатите хора в Украйна. Оценките за нетното състояние на Ермолаев варират от 173 милиона долара до над 800 милиона долара.

Въпреки това, положението му в Украйна се влоши бързо след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и по-късно пълномащабното нахлуване в страната.

Киев наложи 10-годишни санкции на магната по препоръка на украинските служби за сигурност през 2023 г. за предполагаемо продължаване на дейността на алкохолния му бизнес в окупирания от Русия Крим, като по този начин плаща данъци на Москва.

Ермолаев отрече да притежава каквито и да е активи в Крим или да сътрудничи с Русия по какъвто и да е начин.

Нито пък беше очарован от проруски възгледи. В интервю от 2024 г. за украинското издание RBC олигархът твърди, че еквивалентът на 20 милиона паунда от бизнес активите му е бил разграбен от руските сили и че ракетен удар е унищожил частния му самолет при атака срещу хангар на летище Днепър.

"По самата си природа и по дефиниция не мога да имам никакви връзки с окупаторите“, каза бизнесменът по това време и добавя: "Единственото нещо, което изпитвам, е огромна враждебност към опустошенията, които Русия донесе на Украйна, на моето семейство, моите близки и на всички, които живеят в Украйна".

И все пак разточителният му начин на живот в чужбина го направи магнит за обществения гняв заради изселването на някои от най-богатите хора в Украйна, докато милиони по-малко щастливи останаха да издържат войната и да се бият с руснаците.

Той фигурира в разследване от 2022 г. на украинския ежедневник "Украинска правда“ за така наречения "батальон Монако“ – ироничен термин за "елитни бежанци“ на Украйна, които се преместиха в луксозни места за почивка.

Михайло Ткач, известен разследващ журналист, направи снимки в стил папараци на десетки украински личности, които се пекат на слънце, возят се на яхти и излизат от разкошни затворени комплекси на Френската Ривиера. Неговото разкритие събра милиони гледания и разпали пламъците на обществения гняв.

"Трудно е да се разбере защо украинските милионери и милиардери, които десетилетия наред отслабваха страната, избраха да "изчакат“ войната в луксозни ваканционни дестинации като Монако, Монте Карло и Ница“, написа Ткач преди време.

Разследването накара Държавното бюро за разследване на Украйна да разследва поне 84-ма богаташи, укриващи се от военна служба.

"Ще отнеме време, но ще постигнем справедливост. Украинското общество иска всички членове на батальона "Монако“ да бъдат наказани", каза тогава Ярослав Юрчишин, член на парламента.