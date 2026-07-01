Цончо Ганев обвини Радев в неизпълнение на предизборни обещания

Народното събрание отхвърли проекторешение за задължаване на Министерския съвет да предприеме действия за прекратяването на споразумението за сътрудничество между България и Украйна, сключено на 30 март т.г. в Киев. На днешното заседание “за“ проекторешението, внесено от “Възраждане“, гласуваха десет народни представители, “против“ бяха 160, а 14 депутати се въздържаха.

След решението решение народният представител Цончо Ганев коментира, че сме станали свидетели на пореден етап, в който управлението на Радев се е развенчало, както и политиките, които избирателите очакват от него.

Ганев цитира публикация във Фейсбук на Румен Радев от 30 март тази година, където Радев посочва: “С подписаното от служебния министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност в Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ПП-ДБ конституцията е празна дума. Българите очакват от вас честни избори, защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война“.

“Това го казва Румен Радев в предизборна ситуация, към днешна дата парламентът отхвърли искането”, казва Ганев.

Народният представител добави, че в заключителните разпоредби на споразумението е записано, че всяка една от страните с предизвестие може да го прекрати. В гласуването днес всички, с изключение на "Възраждане", гласуваха против нашия проект на решение, с който искаме това споразумение на бъде прекратено.

“Ако Румен Радев изпълнява поетите ангажименти в предизборна ситуация, би трябвало към днешна дата да уведоми украинците че прекратяваме това споразумение едностранно. Този състав на Министерски съвет с този министър-председател към днешна дата смята, че това споразумение е добро, перфектно и защитава националните интереси“, коментира Ганев.