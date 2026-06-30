В кадър: Радев поиска по-добра среда за бизнеса и по-качествени институции

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 24 / 24

Намаляването на административната тежест за бизнеса и въвеждането на ефективен модел за публично-частно партньорство са ключови за устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива в страната. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет.

Заседанието се провежда в Гранитната зала на Министерския съвет.

Първа стъпка към инвестиционна консолидация

Радев посочи, че кабинетът вече е направил първата стъпка към изпълнение на предизборните цели за висок и устойчив растеж чрез привличане на инвестиции, стимулиране на износа, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат.

По думите му това е станало чрез промените в Закона за насърчаване на инвестициите и създаването на архитектура за консолидация на всички инвестиционни политики. Премиерът изтъкна и значението на Централното координационно звено към Министерския съвет.

"Втората важна стъпка, която започва от днес, са действия за намаляване на административната тежест", обяви Радев.

Той определи това като ключов елемент от административната реформа. По думите му за целта вече е събрана информация от всички ресорни министерства и агенции, заедно с техните предложения.

"Сега трябва да направим така, че държавата да има по-качествени институции, по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност", заяви премиерът, цитиран от БТА.

Нова рамка за публично-частни партньорства

Третата важна стъпка, която Радев очерта, е създаването на качествено нова правна и институционална рамка за публично-частните партньорства. По темата предстои обсъждане на законопроект.

Според премиера тази инициатива има сериозен мащаб, тъй като обхваща широк кръг от сфери - от пътната и транспортната инфраструктура до енергийната система.

"Ако искаме качествена и модерна инфраструктура през следващото десетилетие, а не след 50 години, то трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а парите на държавата да отиват за социални дейности", обобщи Радев целта на законопроекта.

Документът ще бъде обсъден и с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, които присъстват на срещата в Гранитната зала. Те ще представят проекти в Гърция, реализирани с тяхна подкрепа в сферата на публично-частните партньорства.

Радев уточни, че кабинетът е проучил водещи европейски практики, включително опита на Полша в тази област.

"Само обединили усилията на всички институции и на българския бизнес, ще можем да направим качествен скок за развитие на инфраструктурата и модерна икономика", заяви министър-председателят.

Критика към досегашния модел на растеж

Премиерът коментира още, че през последните години няколко редовни правителства са се опитали да постигнат икономически растеж по най-лесния начин - чрез стимулиране на потреблението и със заеми, но без фокус върху ключовите фактори за растеж - инвестициите и износа.

"Резултатът го знаем - понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на необходимата институционална среда за развитие на българския бизнес и неговата демотивация", посочи Радев.

Новият съвет по инвестиции

Координационният съвет за насърчаване на инвестициите беше създаден с промени в Закона за насърчаване на инвестициите, гласувани от парламента в началото на юни и свързани с преструктуриране на министерства.

Новата структура се състои от десет членове. Неин председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава ѝ влизат още деветима министри.