Зеленски предлага на Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана

Президентът Володимир Зеленски предложи на Игор Клименко поста секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, а съответният указ за назначаване вече се подготвя.Зеленски съобщи това във Facebook, цитиран от Укринформ.

Президентът заяви, че е провел среща с Клименко и е изразил благодарност за работата му в системата на Министерството на вътрешните работи.

"Имаше много трудни предизвикателства и отговорът винаги е бил ефективен. Игор Клименко ще продължи да работи за Украйна в областта на защитата на нашата държава и народ. Предложих му поста секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Съответният указ за назначаване вече е в процес на подготовка“, отбеляза държавният глава.

Зеленски подчерта, че основният приоритет е максимално ефективна координация между всички компоненти на сектора за сигурност и отбрана и ежедневен контрол върху изпълнението на решенията.

"Всяко решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и на Апарата на Върховния главнокомандващ трябва да бъде изпълнено изцяло и в установените срокове. Правителството на Украйна, нашите Сили за отбрана и сигурност на Украйна и цялата система от държавни институции трябва да действат по начин, необходим за постигане на определените национални цели. Отделен приоритет е координацията на производството в отбранителната промишленост“, подчерта президентът.

Зеленски преди това е разглеждал Клименко като кандидат за поста министър на отбраната, но бившият вътрешен министър категорично е отказал. След това Зеленски обяви, че променя кандидатурата и предлага изпълняващия длъжността ръководител на СБУ Евгений Хмара.