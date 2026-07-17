Как Зеленски превърна победа в една от най-големите си грешки?

Това, което само преди няколко месеца беше определено като едно от най-силните кадрови решения на украинския президент Володимир Зеленски, сега може да се разглежда като една от най-големите му грешки. Сутринта на 16 юли хиляди украинци се събраха в центъра на Киев, след като Зеленски реши да уволни министъра на отбраната Михайло Федоров при разместване на правителството, призовавайки президента да преразгледа решението си, отбелязва Kyiv Independent.

"Ентусиазмът на руснаците само потвърждава, че това решение е самопрострелване в крака", казва 28-годишната София, докато все повече хора се събират пред театър "Иван Франко", разположен срещу сградата на Президентството.

Тя заявява, че като гражданка обръща внимание на мнението на войниците. А войниците открито изразиха недоволството си от уволнението на Федоров, което идва в момент, когато Украйна сякаш обръща хода на войната с помощта на министъра.

"Това ще подкопае доверието в правителството и ще задълбочи загубата на доверие във военните."

Хората държаха набързо изработени плакати с ръкописни лозунги, вариращи от остри критики до откровени подигравки на украинския президент. Сред тях имаше плакати, цитиращи украинския писател и музикант Серхий Жадан:

"Защо, по дяволите, ми е нужна система, която работи срещу мен?"

Тълпата многократно избухваше в скандирания - "Федоров, Федоров" - с искане той да остане министър на отбраната, позиция, която заемаше само шест месеца. Фьодоров стана шестият министър на отбраната на Зеленски и вторият, назначен на поста за една година.

Популярен технологичен гений, той посвети близо седем години на изграждането на Министерството на цифровата трансформация на Украйна и беше единственият висш служител, оцелял след всички правителствени промени на киевския лидер. Мнозина вярваха, че той ще внесе същия модерен, фокусиран върху иновациите подход в Министерството на отбраната, институция, отдавна свързвана с бюрокрация и корупционни скандали. Днес хората по улиците смятат, че той вече е започнал да прави точно това.

"Днес се решава бъдещето на корупцията в Министерството на отбраната. Преди всичко това е въпрос на оцеляване на нашата страна", казва 50-годишната Руслана Марко, мъчейки се да сдържи сълзите си. "Ако не изляза да протестирам сега, няма да има смисъл да го правя по-късно."

В допълнение към уволнението на Федоров, много протестиращи поставят под въпрос логиката зад кадровите решения на Зеленски, които изненадаха всички - включително политиците.

"Уволнението на министри само година след назначаването им, без никакво обяснение или публична оценка на работата им, е неприемливо", казва 24-годишната Дария Чебаненко. "Изненадана съм, че не са извлечени поуки от протестите от миналата година."

През юли миналата година Зеленски подписа закон, който на практика лиши антикорупционните институции от тяхната независимост. След седмица улични протести пред театър "Иван Франко", място, видимо от прозореца на президента, решението беше отменено. Антикорупционните агенции скоро разкриха публично мащабна корупционна схема, включваща хора, близки до президента.

Мнозина от тълпата твърдяха, че ако Зеленски иска да смени някого, това трябва да е върховният главнокомандващ Александър Сирски

Сирски отдавна е обект на критики от войници и цивилни, които го обвиняват, че разчита на командна култура от съветски тип.

Ветеранът Маси Найем, съосновател на центъра за правна помощ "Принцип", заяви, че се е присъединил към протестите, защото най-голямото му безпокойство е дали украинският президент ще реагира на случващото се с войниците далеч от фронтовата линия. Той твърди, че Зеленски не е успял да реагира адекватно на няколко скорошни нашумели инцидента, включващи военните.

Найем се позовава на два големи скандала, които са се случили зад кулисите, и двата свързани с ръководството на Сирски. В един от тях украинското издание "Бабел" открои твърденията за злоупотреби в 425-и независим щурмов полк, по-известен като "Скелия", където най-малко 26 смъртни случая на новобранци са станали извън бойни действия. Разширен като част от усилията на Сирски за създаване на специализирани щурмови части, полкът получава голяма част от новомобилизираните новобранци и редовно е натоварен с високорискови щурмови операции.

В другия случай, според украинското издание "Громадске", което цитира източници от правоохранителните органи, група, свързана с Бригада 155, е нахлула в дома на двама цивилни в село Калинивка, Киевска област, в нощта на 27 срещу 28 юни, отвлякла ги е, отвела ги е в съседната Полтавска област и по-късно ги е убила.

"Ако президентът не реагира на това, това означава, че го подкрепя. А ако го подкрепя, тогава аз не подкрепям този президент", казва Найем пред Kyiv Independent. "Той ще загуби легитимността си."

Найем твърди, че на Федоров трябва да се даде възможност да завърши реформите, които е започнал, включително тези, свързани с мобилизацията, заявявайки, че властите "от години избягват решаването на този проблем".

"Федоров трябва да си остане министър", продължава той. "Искам (руските) петролни рафинерии да продължат да работят както сега, под ръководството на този министър."

Говорилите с Kyiv Independent казват, че вярват, че протестите все още биха могли да убедят Зеленски да промени решението си

Те посочват юли миналата година, когато първите мащабни протести от началото на пълномащабната руска инвазия принудиха украинския лидер радикално да промени позицията си.

Зеленски определи решението на украинците да протестират като "правилното", казвайки, че те "слушат и отговарят на това, което казва обществото".

"Убеден съм, че (Федоров) ще остане в моя екип и по-късно ще обсъдим как ще изглежда ситуацията", каза той.

Ветеранът Дмитро Козятински също беше близо до театър "Иван Франко". Той беше сред онези, които призоваваха хората да организират демонстрация през юли миналата година. Той беше и сред онези, които направиха същото през юли тази година.

"Имаме нужда от модерна армия, базирана на дронове и съвременни технологии, а сега те се опитват да ни отнемат това", казва той. "Гордея се с украинците, които в такива трудни времена излизат на улицата, за да се защитят нашето право на реформи. Надявам се, че можем да постигнем това, което сме си поставили за цел."