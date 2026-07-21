"Използваха територията ни": Германски и руски представители провеждали тайни разговори в Баку

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев потвърди, че бивши и настоящи представители на Германия и Русия са провели необявена среща в Баку през юли. По думите му данни от проследяването на полети са показали посещенията, за които азербайджанските власти не са били предварително уведомени, съобщава Reuters.

Това е първото официално потвърждение от страна на Баку за тайните разговори, разкрити по-рано при съвместно разследване на Die Zeit и ARD.

Тайни срещи с хора от обкръжението на Путин

Според разследването бившите високопоставени германски представители Роналд Пофала и Матиас Платцек са участвали от 2024 г. насам в поредица от необявени срещи в Баку с влиятелни руски фигури.

Сред тях са били председателят на съвета на директорите на Gazprom и бивш руски премиер Виктор Зубков, както и лица, санкционирани от Европейския съюз.

Германските служби за сигурност разглеждат събиранията като възможна руска операция за влияние, насочена към германската политика, посочва Reuters.

Според тях Москва се опитва да наложи внушението, че войната в Украйна може да приключи единствено при руските условия, като същевременно проучва възможностите за нормализиране на отношенията с Германия след края на конфликта.

"Територията ни е била използвана без наше знание"

След среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин Алиев заяви, че властите в Баку са започнали проверка едва след появата на медийните публикации.

"Не получихме информация за това нито от Германия, нито от Русия", каза азербайджанският президент.

"С други думи, нашата територия просто е била използвана без наше знание", добави той.

Към момента германското външно министерство не е отговорило на запитването на Reuters за коментар.

Напрегнати отношения между Баку и Москва

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Азербайджан се стреми да поддържа отношения както с Москва, така и с Киев.

Баку предоставя хуманитарна помощ на Украйна, но не се е присъединил към западните санкции срещу Русия.

Отношенията между Азербайджан и Москва обаче се влошиха през последните години, особено след катастрофата на азербайджански пътнически самолет през декември 2024 г.

Според азербайджанските власти машината е била поразена от руска противовъздушна отбрана. При катастрофата загинаха най-малко 38 души, пише БТА.