Русия започна да внася горива заради недостига

Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските удари срещу нефтопреработвателни заводи и по-високото сезонно търсене. За мярката съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"В момента вносът вече е започнал", заяви Новак. Той не посочи какви количества се внасят и от кои държави идват доставките.

Вицепремиерът съобщи още, че руските власти са приели нормативни промени, позволяващи производството на допълнителни количества горива с по-ниски екологични стандарти „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“.

Според Новак се очаква в близко бъдеще няколко руски нефтопреработвателни завода да възобновят работа след планови ремонти, което би трябвало да увеличи предлагането на горива на вътрешния пазар.

Правителството на Русия следи ежедневно ситуацията на пазара на горива и работи с петролните компании и регионалните власти за пренасочване на доставките към районите, в които има недостиг, каза още вицепремиерът.

„Правителството постоянно следи развитието на събитията. Наблюдаваме ситуацията заедно с компаниите и регионите ежедневно. Проучваме къде е необходимо допълнително да пренасочим потоците, защото в момента наистина настъпва втори етап - напрегната ситуация на пазара“, каза Новак.

Русия, която традиционно е нетен износител на петролни продукти, е принудена да прибегне до внос след продължаващите през последните месеци украински атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура. Ударите ограничиха капацитета за преработка на суров петрол и допринесоха за недостиг на бензин и други горива в редица региони, посочва Ройтерс.

Недостигът започна да се задълбочава през май и до юли обхвана голяма част от страната. През юни някои от ограниченията върху продажбите в Москва бяха отменени, но през август бензиностанции в руската столица и Московска област отново въведоха лимити за количествата, които могат да бъдат закупени.

„Газпром Нефт“, петролното подразделение на „Газпром“, ограничи продажбите на бензин и дизелово гориво на автоматизираните си бензиностанции в Москва до 40 литра на клиент. На останалите обекти на компанията бензинът се продава в количества до 60 литра на автомобил.

„Роснефт“, най-големият производител на петрол в Русия, въведе ограничение от 30 литра бензин на автомобил на своите бензиностанции в страната, докато продажбите на дизелово гориво остават без ограничения. „Татнефт“ ограничи продажбите на бензин до 50 литра на автомобил, а „Лукойл“ също въведе ограничения в Москва и околностите, без да уточнява конкретните количества.

За да увеличи наличностите на вътрешния пазар, Москва вече предприе редица извънредни мерки, сред които ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, облекчаване на изискванията към качеството на произвежданите горива и внос на петролни продукти.

Украйна атакува руски нефтопреработвателни предприятия с дронове с цел да ограничи възможностите на Москва да финансира и снабдява военните си операции, както и да намали приходите ѝ от енергийния сектор, отбелязва Ройтерс.