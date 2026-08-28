Буданов: Прекратяването на войната сега е просто нереалистично

Кирило Буданов, ръководител на канцеларията на президента, заяви, че Русия в момента не иска да спре войната и че не бива да се очаква край на боевете през предстоящата зима, съобщи "Украинформ".

„Мисля, че всички ще видят преговори много скоро, но те ще се отнасят най-вече до технически въпроси и подготовка за нещо важно, до което се надявам в крайна сметка да стигнем. Няма да спрем войната сега. Не защото не искаме, а просто защото е нереалистично“, каза Буданов.

На въпроса дали Украйна ще трябва да продължи да се бори през зимата, ръководителят на президентския кабинет отговори: „За съжаление, опасявам се, че е така.“

Той добави, че Русия в момента не иска да спре боевете по фронтовата линия, въпреки че не изключи продължаване на усилията за намиране на решения за деблокиране на черноморските пътища и решаване на хуманитарни проблеми, включително размяна на затворници.

Както беше съобщено по-рано, последният кръг от тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия се проведе в Женева на 17-18 февруари.

Киев се надява на посещение от представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер след многобройните им посещения в Русия.

През юли президентът Володимир Зеленски проведе разговори с Виткоф и Кушнер, по време на които страните обсъдиха начини за засилване на дипломатическите усилия за постигане на мир.