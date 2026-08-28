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Проверяват Община Черноочене за поискани 7000 евро за имот в Общия устройствен план

В общинска сметка са постъпили 15 900 евро от над 10 души, материалите ще бъдат дадени на прокуратурата

28.08.2026 | 18:30 ч. 0
Снимка: Божидар Чолаков, БНР

Снимка: Божидар Чолаков, БНР

Проверка в Община Черноочене извърши сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. 

От полицията посочиха, че проверката е след постъпил сигнал, че за включване на имот при изменение на Общия устройствени план е била поискана сумата от 7000 евро. При преглед на документацията полицейски служители установили, че в разплащателна сметка на Община Черноочене за такъв вид услуги са постъпили 15 900 евро от над 10 души. Впоследствие за легализиране на плащанията било прието решение на Общинския съвет и заявителите на услугата са били канени за подписват споразумения за документиране на внесените от тях пари по специална сметка. 

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По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверка ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служба.

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Това е третата общинска администрация, за проверки в която от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ информират. В края на май полиция влезе в общинската администрация в Кърджали, а кметът Ерол Мюмюн беше отведен за разпит. Обект на проверките беше обществена поръчка за изграждането на кучешки приют в общината. Проверяван бе и незаконен обект на язовир „Студен кладенец“ за половин милион лева с възложител Община Кърджали. „Икономическа полиция“ разследва и злоупотреби при изпълнението на обществени поръчки за ремонт на пътища в общината. Проверка беше започната и за избора на фирма за доставки на храни на детски градини в две кърджалийски общини.

В община Ардино беше отведен за разпит общински служител заради обществена поръчка за ремонт на път за близо 6 млн. лева и щета от близо 300 хиляди лева.

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Тагове:

проверяват Община Черноочене имот Общият устройствен план
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