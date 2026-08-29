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Медведев посочи кои войни Русия ще спечели и коя ще бъде безкрайна

Русия се намира във важен момент

29.08.2026 | 18:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев изрази мнение, че Русия ще излезе победителка в два вида войни – "гореща" и икономическа, докато третата – информационната война – ще бъде безкрайна, съобщава Российская Газета.

Според заместник-председателя на Съвета за сигурност той няма никакви съмнения, че истинската "гореща" война и икономическата война ще завършат с победа за Русия.

"Що се отнася до третата – информационната война – това е безкрайна история", посочи Медведев.

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По-рано Медведев заяви, че Русия се намира във важен момент от приключването на специалната военна операция. Според него военните действия ще приключат или ще бъдат преустановени единствено при условията, поставени от Москва.

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