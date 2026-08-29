Имотите в Гърция скочиха с 80% за 10 години: Идва ли краят на бума?

Цените на гръцките имоти се покачват през последните седем години и това покачване се ускорява от 2022 г. насам, но това може би е краят му, показва анализ на агенцията за кредитен рейтинг Moody's.

Цените на имотите намаляват постоянно от началото на финансовата криза през 2010 г., достигайки дъното си през 2017-18 г. Сравнителна диаграма, показваща няколко държави, плюс средните цени в Европейския съюз, като 2015 г. е взета за отправна точка, показва, че средните цени на гръцките имоти през 2025 г. са били с 80% по-високи, отколкото през 2015 г. Само през 2023 г. средната цена на квадратен метър се е повишила с 15%, пише "Катимерини".

Гърция е изпреварена по покачване на цените от Испания, която по-рано е претърпяла катастрофален срив на пазара на недвижими имоти, и Португалия: В последната цените са се повишили със 180% между 2015 и 2025 г.

Но дали това темпо е устойчиво?

Moody's смята, че не е и това се дължи на демографските фактори: населението на Гърция намалява. Друг фактор е, че чуждестранните инвестиции, основен фактор, който напоследък води до покачване на цените на имотите, може също да намаляват, тъй като инвестициите по програмата „Златна виза“ намаляха значително през 2025 г.

Скокът на цените през 2020-те години не е последван, поне със същия темп, от скок в наемите, въпреки че каквито и увеличения да са имали, са затруднили местните жители, особено младите, да наемат жилища.

За собствениците възвръщаемостта на инвестициите в имоти, измерена чрез цените на наемите спрямо цената на придобиване – и двете на квадратен метър – е намаляла до степен, че на няколко места в района на Атина едва изпреварва инфлацията.

А скорошен скок в разходите за строителство означава, че новите жилища ще предлагат още по-ниска възвръщаемост.

Най-ниската възвръщаемост, почти без изключение, се наблюдава в южните и северните предградия на Атина, най-заможните райони. За разлика от тях, възвръщаемостта е сравнително по-висока в по-скромните западни предградия, както и в централните атински квартали Колонаки и Кипсели.