Турция с остро предупреждение към Украйна след обстрела на турски кораб

Украинският посланик в Анкара Нариман Джелялов беше извикан в турското външно министерство във връзка с обстрела на турски кораб в Черно море от украинските въоръжени сили, съобщава TRT Haber.

Според местните медии дипломатът е бил извикан в Министерството на външните работи във връзка със стрелбата по турския товарен кораб "Лидер Бордо Мави" край Туапсе в нощта на 26 август. На борда на кораба е избухнал пожар, при който са ранени петима членове на екипажа. На следващия ден в същия район е бил обстрелян и друг турски кораб, "Лидер Коджатепе", който е бил изпратен да тегли товарния кораб.

"Украинският посланик беше информиран за неприемливостта на атаки срещу турски търговски кораби. Той беше предупреден и за необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, корабоплаването и околната среда в Черно море", съобщи НТВ, позовавайки се на източници от Министерството на външните работи.