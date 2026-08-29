Туск: Следващите 6 месеца ще са решаващи, Русия може да провокира НАТО

Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия продължава да ескалира действията си и че следващите шест месеца могат да се окажат решаващи за сигурността на Полша и НАТО, предава PAP.
Той се изказа след брифинг на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно ситуацията в региона и събитията на украинския фронт.
"Както предупредих, ескалацията от страна на Русия продължава. Украйна се нуждае от по-голяма въздушна подкрепа, което е важно и за нашата собствена сигурност. Това е задача за цяла Европа", заяви Туск в публикация в X. "Следващите шест месеца ще бъдат решаващи и ние, като Полша и като НАТО, трябва да сме подготвени за различни сценарии. Не можем да изключим провокация от страна на Русия срещу някоя от държавите-членки на НАТО."
Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie…— Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026
Отделно от това американското информационно издание Politico съобщи, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил руски официални лица срещу ескалация и атаки срещу държави от НАТО, по-специално Литва, Латвия и Естония, по време на неочаквано посещение в Москва във вторник.
Институтът за изследване на войната заяви, че пътуването "подсказва, че Русия може би се готви да извърши акт на агресия срещу държава-членка на НАТО в относително близко бъдеще, за да обезсили член 5 от Устава на НАТО".
NEW: US Central Intelligence Agency Director John Ratcliffe’s visit to Moscow suggests that Russia may be preparing to conduct an act of aggression against a NATO member in the relatively near term to invalidate NATO’s Article 5. A near-term Russian attack is highly unlikely to… pic.twitter.com/1fEiwmyFw7— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 28, 2026
Ратклиф отпътува за Москва с военен транспортен самолет с междинно кацане в Рига.
Това беше първото публично известно посещение на директор на ЦРУ в Москва от 2021 г. насам, когато неговият предшественик Бил Бърнс се срещна с руския президент Владимир Путин, за да го предупреди срещу нахлуването в Украйна.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.