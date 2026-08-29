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Туск: Следващите 6 месеца ще са решаващи, Русия може да провокира НАТО

Това е задача за цяла Европа

29.08.2026 | 20:44 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия продължава да ескалира действията си и че следващите шест месеца могат да се окажат решаващи за сигурността на Полша и НАТО, предава PAP.

Той се изказа след брифинг на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно ситуацията в региона и събитията на украинския фронт.

"Както предупредих, ескалацията от страна на Русия продължава. Украйна се нуждае от по-голяма въздушна подкрепа, което е важно и за нашата собствена сигурност. Това е задача за цяла Европа", заяви Туск в публикация в X. "Следващите шест месеца ще бъдат решаващи и ние, като Полша и като НАТО, трябва да сме подготвени за различни сценарии. Не можем да изключим провокация от страна на Русия срещу някоя от държавите-членки на НАТО."

Отделно от това американското информационно издание Politico съобщи, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил руски официални лица срещу ескалация и атаки срещу държави от НАТО, по-специално Литва, Латвия и Естония, по време на неочаквано посещение в Москва във вторник.

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Институтът за изследване на войната заяви, че пътуването "подсказва, че Русия може би се готви да извърши акт на агресия срещу държава-членка на НАТО в относително близко бъдеще, за да обезсили член 5 от Устава на НАТО".

Ратклиф отпътува за Москва с военен транспортен самолет с междинно кацане в Рига.

Това беше първото публично известно посещение на директор на ЦРУ в Москва от 2021 г. насам, когато неговият предшественик Бил Бърнс се срещна с руския президент Владимир Путин, за да го предупреди срещу нахлуването в Украйна.

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