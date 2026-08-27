Русия и Украйна превръщат небето в ново бойно поле: Въздушната война става все по-смъртоносна

Миналата седмица руски обстрел с ракети и дронове порази детска болница, училище, жилищни сгради и складове в околностите на Киев, като отне живота на най-малко 16 души. Украйна, която не разполага с противоракетни системи Patriot не успя да свали нито една от руските балистични ракети.

Отговорът на Украйна тази седмица включваше удар с дрон, който в сряда предизвика масивен пожар в един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи, намиращ се близо до Нижни Новгород. Междувременно в централния руски регион Тамбов изгоря склад, принадлежащ на гиганта в електронната търговия Wildberries.

Въздушната война между Русия и Украйна навлезе в нова фаза. С разширени въздушни арсенали и недостатъчна противовъздушна отбрана двете страни се нанасят взаимни удари в безмилостна битка, която причинява все по-широка ивица от разрушения и нарастващ брой жертви сред цивилното население.

Москва залага на това, че може да сломи волята на гражданското население на Украйна, което ще ѝ даде пробива, който убягва на армията ѝ в източна Украйна. Киев се опитва да направи руската инвазия неустойчива, като парализира индустриите, които са в основата на икономиката ѝ, пише WSJ.

И все пак никоя от страните не изглежда близка до капитулация. Войната става все по-безмилостна и разрушителна, но не и по-близо до края си.

Руският президент Владимир Путин заплаши да разшири обхвата на целите в Украйна в отговор на ударите на Киев срещу нефтената му промишленост.

"Режимът в Киев се зае да нанесе щети на нашата икономика. Какво направи? Сам отвори тази кутия на Пандора", заяви той миналата седмица.

Въздушните кампании на Русия и Украйна с дълъг обсег използват както дронове, така и ракети, но стратегиите им са различни.

Русия започна систематична кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна през есента на 2022 г., когато инвазията ѝ беше зациклила и армията ѝ беше претърпяла поредица от неуспехи. С наближаването на зимата Москва пренасочи усилията си към това да потопи украинските градове в студ и мрак.

В продължение на четири поредни зими това не даде резултат. Украинците успяха да защитят, ремонтират или заменят достатъчно от системите си за отопление и електроснабдяване, за да поддържат градовете си в работно състояние. Но всяка година натрупаните щети по енергийната мрежа на Украйна нарастваха.

Липсата на противоракетни системи Patriot, които са в недостиг в световен мащаб след войната между САЩ и Иран, помрачава настроението в Киев.

Руските удари с дълъг обсег са отнели живота на стотици украински цивилни това лято, като голяма част от жертвите са причинени от балистичните ракети "Искандер-М".

Много жители на Киев се страхуват, че Русия ще се опита да унищожи водоснабдителните и канализационните системи на града, тъй като Москва търси нови начини да предизвика хуманитарна криза. Някои в Киев обсъждат дали да се преместят временно в провинцията, ако условията в столицата станат твърде тежки тази зима. Малко са тези, които вярват, че Русия ще постигне победа по този начин.

"Теорията е, че болката, съчетана с изтощението, води до политическа капитулация", каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор от Виена и ръководител на "Гади Консултинг".

Проучванията сочат, че през последните месеци украинската общественост е станала по-категорично против териториални отстъпки към Москва.

Руските удари не успяха да спрат бързото развитие на украинския сектор за отбранителни технологии, който в момента произвежда милиони дронове годишно в децентрализирани и добре скрити съоръжения.

Тъй като от западните съюзници пристигат само по няколко ракети-прехватчи Patriot, Украйна работи по други начини да прекъсне руските ракетни залпове.

Украинските дронове унищожават противовъздушната отбрана в съседните региони на южна Русия, което потенциално проправя пътя за по-мащабна операция по издирване на руски ракетни пускови установки – включително и за тези с относително малък обсег като "Искандер-М".

"Ако въздушното пространство е препълнено с дронове, това може да принуди ракетните пускови установки да се скрият или да ги изтласка по-назад", каза Роб Лий, военен анализатор, базиран в Киев, и старши научен сътрудник в Института за изследване на външната политика във Филаделфия. "Това не е 100-процентово решение, но може да затрудни нещата за Русия."

Балистичните ракети не са единствената заплаха, отбеляза Лий. Русия разширява арсенала си от дронове с реактивни двигатели, като Геран-5, базиран на иранския "Шахед", и сравнително евтината крилата ракета "Бандерол". И двете са по-евтини от обикновените ракети, което позволява мащабно производство, и биха могли да натоварят още повече украинската противовъздушна отбрана, каза той.

Възможностите на Украйна за удари на далечно разстояние са се увеличили драстично през последната година. Кампанията ѝ за удари в дълбочина се е разширила от нефтопреработвателни заводи, инфраструктура за износ на енергия и фабрики за ракетни компоненти до корабоплаването в Черно море и складовете на най-големите руски вериги за електронна търговия – Wildberries и Ozon. Ударите отнемат живота на цивилни, макар и не в същия мащаб като тези на Русия.

Декларираните цели на Киев са да удари военните вериги за снабдяване, да прекъсне експортните приходи, които финансират военната машина на Москва, и да предизвика все по-големи икономически сътресения, които да направят войната осезаема за руското население.

Все пак повечето наблюдатели на Русия се съмняват, че недоволството сред населението на страната или нейния бизнес елит ще накара Путин да приеме примирие. Той залага на това, че може да потисне несъгласието и че икономиката може да понесе тежестта по-дълго, отколкото Украйна.

"Последиците от кампанията с удари от голямо разстояние върху руското общество и руската икономика трябва да станат много по-тежки, за да се доближат дори до промяна в разсъжденията на Путин", заяви Хана Ноте, експерт по Русия в Центъра "Джеймс Мартин" за изследвания в областта на неразпространението в Монтерей, Калифорния.

Въпреки че наскоро няколко руски анализатори заявиха, че Москва не може да постигне военните си цели в Украйна, "те бяха по-малко мотивирани от последиците от кампанията с удари на дълги разстояния, а по-скоро бяха загрижени за липсата на движение на фронта", каза Ноте.

Решаващата променлива във войната остава военната мощ, заяви Гади, включително и това дали Путин ще започне мащабна мобилизация през следващите месеци, за да удвои усилията си в наземната кампания.