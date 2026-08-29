Няма видими основания за подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз (ЕС), а европейците мобилизират военни ресурси срещу Русия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Не виждам причина да се надяваме на подобрение в отношенията ни с Европа. Сегашните политици, сегашното поколение политици на власт, са конфронтационно настроени не само на думи, но и на дела. Те мобилизират напълно военния потенциал на Европа и го насочват срещу нашата страна, участвайки пряко във военни операции срещу нас", каза Песков. "Трябва да сме наясно с това. Със сигурност трябва да останем отворени за изграждане на взаимоотношения и наистина поддържаме нашата откритост, но трябва да сме напълно наясно с кого си имаме работа."