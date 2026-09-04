САЩ се тревожат за сигурността на Къшнър и Уиткоф преди визитите им в Москва и Киев

Плановете на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да посетят Русия и Украйна през уикенда все още не са окончателно потвърдени заради опасения за сигурността им, предаде Reuters.

По-рано TASS и Axios съобщиха, че двамата представители на американския президент Доналд Тръмп ще посетят Москва и Киев през следващите два дни.

Според Reuters обаче Вашингтон иска уверения и от двете страни, че безопасността на Къшнър и Уиткоф ще бъде гарантирана.

Планът предвижда двамата да пристигнат в Москва в събота и в Киев в неделя.

"Планът е да посетят Москва и Киев, но Уиткоф е неспокоен", заяви запознат с въпроса официален представител.

По думите му американската страна получава сигнали, че Уиткоф вече не е толкова уверен в пътуването, колкото е бил преди няколко дни.

Опасенията идват на фона на засилени въздушни удари

Коментарът е направен малко преди руска атака срещу централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

През последните месеци Русия и Украйна засилиха взаимните въздушни удари.

Москва атакува Киев и украинските черноморски пристанища с ракети и дронове, а Украйна нанася удари с безпилотни апарати по руски рафинерии, петролни терминали и складове.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди тази седмица авиокомпаниите да избягват руското въздушно пространство, което по думите му е станало прекалено опасно за граждански полети.

Руският президент Владимир Путин определи подобно предупреждение като равнозначно на държавен тероризъм.

Москва протестира пред ICAO

Русия съобщи, че е внесла протест в Международната организация за гражданска авиация (ICAO) заради украинските предупреждения към авиокомпаниите.

От руското външно министерство заявиха, че твърденията на Киев нямат правна сила и според Москва изкривяват реалната ситуация и подвеждат авиокомпаниите, които използват руското въздушно пространство, пише БТА.