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БАБХ спря над 11 тона пипер от РСМ с наднормени остатъци от пестициди

Пратката е възбранена и ще бъде върната на изпращача

18.09.2026 | 14:42 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 11 843 кг е възбранена и ще бъде върната на изпращача, съобщиха от БАБХ.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. 

Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

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Тагове:

пипер пестициди Северна Македония
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