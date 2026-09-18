Зеленски приема европейски лидери на първата среща на върха "Карпатска осморка“

Днес президентът на Украйна Володимир Зеленски посрещна европейски лидери на срещата на върха "Карпатска осмица“ (Carpathian 8). Това е първото събитие на форум, обединяващ осем държави от Карпатския регион.

"Това бележи началото на движение, което трябва още повече да сближи страните ни и да създаде още една силна рамка за сътрудничество на равнище ЕС“, заяви Зеленски в социалните мрежи.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our neighbors in Europe: Romania, Serbia, Poland, Slovakia, Czechia, Austria, Hungary, and, of course, the European Union as a whole. This marks the start of a movement that should bring our countries even closer together and create another strong framework for cooperation at the EU level – security, energy, a significant expansion of logistics and cross-border economic cooperation, as well as substantial support for our communities. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Президентът посочи "сигурността, енергетиката, значителното разширяване на логистиката и трансграничното икономическо сътрудничество, както и съществената подкрепа за нашите общности“ като основни акценти на инициативата.

Събитието се провежда в ски курорта Буковел, в западната част на Ивано-Франкивска област, между 18 и 20 септември, като събира на едно място национални лидери, както и представители на институциите на ЕС и на бизнеса, пише Kyiv Independent.

Кой участва на срещата?

Сред участниците в срещата на върха са полският министър-председател Доналд Туск, сръбският президент Александър Вучич и румънският президент Никушор Дан.

Очакваше се да присъства и словашкият министър-председател Роберт Фицо, но той отмени посещението си поради заболяване. Вместо него страната ще бъде представена от словашкия министър на вътрешните работи Матуш Шутай-Ещок, съобщава канцеларията на украинския президент.

Сред останалите държави в групата са Чехия, Унгария и Австрия.

Предвижда се министър-председателят на Украйна Сергий Корецки, председателят на парламента Руслан Стефанчук и министърът на културата Тетяна Бережна, заедно с други високопоставени украински и чуждестранни официални лица, да присъстват на събитията тази седмица.

Зеленски за първи път обяви инициативата "Карпати“ през август, представяйки я като форум за трансгранично икономическо и хуманитарно сътрудничество, включително с партньори, които не са готови да предоставят оръжие на Украйна. Някои от правителствата в групата, по-конкретно тези на Словакия и Унгария, отказват да доставят оръжие на Киев.