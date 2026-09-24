Експлозии разтърсиха Киев през нощта: Двама загинали и шестима ранени

Руските сили атакуваха украинската столица Киев рано в четвъртък с балистични ракети, като убиха двама души и раниха шестима, след като отломки паднаха върху няколко квартала, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Кличко, в публикация Telegram, посочи, че един от загиналите е бил на паркинга на родилен дом. Трима от шестимата ранени са медицински работници, а двама от тях са в тежко състояние. Част от фасадата на болницата е повредена, както и близка клиника.

Отломки са паднали в три района на столицата, а Кличко заяви, че част от жилищна сграда също е била разрушена.

"В района Днипровски отломки са паднали в двора на частен имот", написа Кличко. "Възможно е хора да са затрупани под отломките".

Той призова жителите да останат в убежищата.

Военната администрация на Киев съобщи, че е нанесена щета на 16-етажна жилищна сграда, както и на частни домове.

Украинският президент Володимир Зеленски осъди новата руска ракетна атака и заяви, че ударите се повтарят поради недостатъчен натиск върху Москва.

"Всяка такава атака се случва, защото натискът върху агресора не е станал тотален и Русия вярва, че може да продължи да разчита на балистичен терор", написа Зеленски, който участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в Telegram.

Той заяви, че атаката е станала, докато обсъждал с членове на Конгреса на САЩ новоприетия закон за санкции срещу Русия, предложен от Линдзи Греъм.

Руските сили са продължили атаките срещу града през по-голямата част от сряда, като според Кличко са убили двама души и са ранили 45.

В черноморското пристанище Одеса ръководителят на военната администрация на града, Сергей Лисак, заяви в Telegram, че през нощта руските удари са нанесли щети на жилища, както и на медицински и образователни институции. Той не даде повече подробности.