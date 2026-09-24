Пхенян изпита нова ракетна система: Ракетите могат да поразяват цели до 115 км

Северна Корея проведе тестово изстрелване на модернизирана 240-милиметрова система за многоцелеви ракетни установки, съобщи в четвъртък държавната информационна агенция KCNA, като посочи, че оръжието ще засили огневата мощ по южната граница на страната.

Тестът демонстрира точността и превъзходството на ракетите с удължен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване, посочи KCNA. Ракетите са способни да поразяват цели на разстояние 100 км (62 мили) в режим на траекториен полет и на 115 км в режим на комбинирано планиране, добави агенцията.

Разработването на такива ракети гарантира на Северна Корея значителна промяна

в готовността на огневата мощ по южната граница, посочи информационната агенция, като по същество се позовава на границата, която страната споделя с Южна Корея, пише Ройтерс.

Пак Джон-чон, заместник-председател на Централната военна комисия, който ръководеше изпитанието, подчерта необходимостта от концентриране на най-смъртоносните и най-разрушителни ударни сили по южната граница, съобщи KCNA.

Пхенян постоянно модернизира своя тактически и конвенционален арсенал, който възнамерява да разположи в близост до границата с Южна Корея.

Лим Ул-чул, професор в Института за изследвания на Далечния Изток към Университета "Кюнгнам" в Сеул, заяви, че използването на система за прецизно насочване подсказва, че Северна Корея би могла да нанесе удар по ключови обекти в метрополния район на Сеул с грешка от едва няколко метра.

През юни севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдаваше изпитания на ключови оръжия, включително модернизирана ракетна пускова установка и тактически ракети, за които страната заяви, че ще бъдат използвани и за отбрана на южната ѝ граница.