Черно море става все по-опасно: Дронове вече преследват кораби и спасителни лодки

Спасителният катер се намираше на 30 мили в морето, следвайки конвой от пристигащи кораби с зърно, когато радиото изведнъж зашумя, предупреждавайки за приближаващ се дрон.

Дмитро Шевцов се изкачи на палубата, за да погледне наоколо.

"Видях "Шахед" на около 500 метра разстояние", каза той, "и веднага щом го забелязах, той промени посоката си и започна да се приближава към нас с висока скорост."

Той отвори люка и извика на капитана, че дронът се насочва към тях. Секунди преди да се блъсне в лодката му, той скочи в морето, пише The Times.

Докато втора спасителна лодка се втурна на помощ, на хоризонта се появи нова група дронове. Шевцов наблюдаваше с ужас как един от тях се разби в лодката, избухвайки в ярка светкавица. Само за четири месеца Украинската морска служба за търсене и спасяване, оперираща от пристанището в Черноморск близо до Одеса, загуби половината от спасителните си кораби в резултат на атаки от руски дронове.

Това е част от драматичното ескалиране

на опитите на Русия да блокира украинското Черноморие това лято, като се преминава от предишните атаки срещу пристанищната инфраструктура към кораби в открито море.

При последния инцидент в сряда руска атака срещу търговски товарен кораб близо до южния черноморски пристанищен град Одеса е убила капитана му, съобщиха украинските власти. Корабът, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, е плавал в Черно море, когато е бил обстрелян, съобщи Украинската морска пристанищна администрация.

Според турската морска камара IMEAK, поне 226 граждански и търговски кораба са били поразени в Черно море през почти петте години на войната, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Седемдесет процента от атаките срещу кораби са се случили през първите осем месеца на тази година, а една четвърт – през седмиците от началото на юли, според украинското министерство на инфраструктурата.

Засилващият се конфликт в Черно море вече е отблъснал корабособствениците, екипажите и застрахователите. Миналата седмица оценителите на риска за лондонския пазар на морски застраховки – Съвместният военен комитет, свързан с Асоциацията на пазара „Ллойдс“ – разшириха определението за висок риск, така че да обхване цялото Черно море, което доведе до скок на застрахователните премии.

Неспособни да създадат морска блокада с флота си, руските военни се обърнаха към дроновете. Сударев сравни ситуацията с блокадата на Великобритания от германски подводници през 1941 г.:

"Когато подводниците на адмирал Карл Дьониц се опитваха да поразят всички търговски кораби, които се опитваха да влязат в пристанищата. По същество сега правят същото, но с бойни дронове."

През юни Русия започна да използва дронове, за да атакува отделни кораби, а не самите пристанища. През юли руснаците се обърнаха към крилати ракети "Бандерол" и дронове "Шахед" с реактивни двигатели от типа, който порази Шевцов и екипажа му. Броят на атаките се увеличи драстично.

Украйна отговори със свои собствени атаки срещу руски пристанища и кораби.

Крайният резултат е драстичен удар върху целия износ на зърно – както руски, така и украински – през Черно море.

Глобалните последствия биха могли да бъдат по-тежки от зърнената криза от 2022 г. Тогава Русия успя частично да компенсира недостига на зърно, което Украйна не можа да изнесе, като по този начин предотврати по-нататъшното растягане на цените. И двете държави са ключови доставчици на зърно за Африка.

Руското правителство вече предложи да изкупува зърно от земеделски стопани, които не могат да изнасят реколтата си през Черно море, но украинските земеделски стопани са изправени пред далеч по-несигурно бъдеще. Точно когато прибират тазгодишната реколта, капацитетът за превоз на зърно е намалял петнадесет пъти от началото на конфликта през 2022 г. Без приходи от тазгодишната реколта много земеделски стопани няма да могат да засеят следващата.

"Глобалните последици могат да бъдат сериозни", заяви Андрий Вадатурски, шеф на селскостопанската търговска компания "Нибулон". "Дори не мога да си представя какво ще се случи, ако Египет не получи достатъчно пшеница."

През август Зеленски предложи на Русия споразумение за прекратяване на всички атаки срещу селскостопанските кораби, като предложи за износ от украинските и руските пристанища да се използват единствено чуждестранни кораби.

Москва отказа, като заяви, че ще спре атаките срещу зърнения коридор на Украйна само ако Киев също се съгласи да прекрати ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи и горивната инфраструктура.

В края на август Шевцов се върна на работа в терминала за търсене и спасяване в Черноморск след отпуск по болест поради нараняването на крака, което претърпя при атаката срещу спасителната му лодка. Останалите оцелели все още не са се върнали.

На 10 септември в пристанището прозвуча въздушна тревога и мъжете се втурнаха да търсят укритие. Дронове прелетяха над тях и удариха "Сапфир" – яркооранжевия влекач, дошъл да спаси него и двете пострадали моторни лодки в открито море.

Русия твърдеше, че корабът е превозвал военни доставки. Министерството на инфраструктурата на Украйна отвърна, че хуманитарните му обозначения едва ли са могли да бъдат по-ясни, и осъди "особения цинизъм" на поредната атака срещу спасителната служба.

Няколко дни по-късно руски дрон удари рулевата рубка на товарния кораб под танзанийски флаг "Мариам М", като уби капитана му и рани членове на екипажа. Екипажът на спасителната служба се задейства незабавно, като спаси и евакуира ранените моряци от пострадалия кораб. Самият пострадал кораб беше оставен в открито море.