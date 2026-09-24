70 руски военноморски проекта под удар: Украински хакери са получили секретни данни?

Не е ясно дали изтеклата информация ще се отрази на продължаващата война в Украйна, чиято военноморска компонента е отстъпила на фона на тежките загуби на руския флот в Черно море. В неделя Украйна проведе една от най-мащабните си досега атаки с дронове срещу Москва, която съвпадна с последния ден от парламентарните избори в Русия. Кремъл потвърди, че през уикенда към Русия са били изстреляни над 1 900 дрона, включително стотици към столицата, но заяви, че е неутрализирал по-голямата част от дроните, както и крилатите ракети, управляемите въздушни бомби и ракетите, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Киев продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура и стратегическите енергийни обекти на Русия, което значително намалява руското производство на гориво и води до ограничения на износа. Това доведе до критики от страна на администрацията на Тръмп, която намекна, че ударите са свързани с високите световни цени на петрола и газа.

Украинските сили обаче не нанасят удари само по физически обекти. Друга атака в интернет може да се окаже дори по-значима, тъй като украински хакери са получили достъп до голям обем технически данни за военните кораби на руския флот.

Операцията, наречена "Посейдон", беше проведена от Ukrainian Militant – хакерска група и организация за киберразузнаване, свързана с украинското правителство. Групата продължава да води киберкампания срещу Кремъл, като си сътрудничи с други държавни и доброволчески единици, като например 256-та дивизия за кибератаки и InformNapalm.

В тази последна кибероперация хакерите твърдят, че са се сдобили с научна, техническа, проектна и изпитателна документация,

отнасяща се до 70 руски проекта за кораби, плавателни съдове и подводници, които в момента са в процес на строителство или модернизация. Според докладите файловете са били получени от редица руски центрове за военноморски и подводни технологии, включително конструкторските бюра за подводници "Рубин" и "Малахит", Централния научноизследователски институт "Електроприбор" и АД "Концерн Океанприбор".

Хакерът е успял да се сдобие с чувствителни данни за някои от най-мощните платформи на руския военноморски флот, по-специално за подводниците от проект 636.3 "Варшавянка", проект 949AM "Антей" и проект 955M "Борей", както и за фрегатите от проект 22350, а също и за различни навигационни и стабилизационни системи. Някои от файловете са били маркирани като "секретни" и "строго секретни", според доклад на "Милитарни".

"Групата заяви, че е придобила също технически спецификации, технически условия, ръководства за експлоатация, структурни и функционални диаграми, алгоритми, параметри за точност и надеждност, програми и процедури за изпитване, както и сертификати за приемане", добавя докладът.

Украински хакери бяха придобили и преди това класифицирани документи, свързани с все още разработвания стратегически бомбардировач PAK DA и стелт изтребителя от пето поколение Су-57 "Фелон".

Това разкритие вероятно няма да има значителен ефект върху продължаващата война в Украйна. По-голямата част от руския военноморски флот остава извън театъра на конфликта, а Черноморският флот – частта от руския военноморски флот, която има достъп до украинското крайбрежие – е значително отслабен по време на войната.

Извън контекста на войната обаче разкритата информация може значително да компрометира руския военноморски флот, тъй като изтеклите чертежи и технически диаграми ще предоставят на Украйна (и вероятно на НАТО) иначе неизвестни подробности, по-специално вътрешните планове и структурните ограничения на подводниците и надводните кораби. Такива данни биха могли да предоставят на интелигентен противник по-точни стратегии за максимизиране на ефекта от противокорабните ракети или дроновете.

Изтеклите файлове биха могли също да дадат представа за оперативните подробности, които могат да предоставят на противника подобрени електронни контрамерки и протоколи за заглушаване. Освен това подробните спецификации относно акустичните характеристики и методите за геофизично позициониране биха могли значително да улеснят западните разузнавателни служби и военноморски сили при проследяването на "невидимите" подводници.

В по-широк смисъл разкриването на тази информация няма да застраши само сигурността на самите военни кораби и подводници. Според съобщенията документите подробно описват до каква степен руската отбранителна промишленост продължава да разчита на чуждестранно производствено оборудване и компоненти. Тази информация ще позволи на международните търговски органи да засилят санкциите и вероятно да прекъснат тайните вериги за доставки, които в момента са необходими за поддържането и модернизирането на флота на руския военноморски флот.

Техническите данни, които Киев е получил, ще наложат на Кремъл да модифицира цели класове военноморски кораби, за да отстрани разкритите конструктивни недостатъци и да преконфигурира веригата за доставки.

Москва сега е изправена пред мащабно начинание, което може да отнеме години. Алтернативата е противниците ѝ да придобият по-добро разбиране за това как да проследяват, набелязват и потапят някои от най-способните ѝ подводници и военни кораби.