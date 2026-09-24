Бойни роботи на повече от 10 км зад руските линии: Новата тактика на Украйна

Украинска част използва тежки бомбардировъчни дронове, за да хвърли военни роботи зад руските линии в рамките на тайна операция, която, според нея, е спомогнала за освобождаването на множество населени места.

Третият армейски корпус на Украйна обяви в неделя, че операция "Вивалди", проведена в близост до източния град Лиман, досега е върнала 125 квадратни километра под украински контрол, включително 50 квадратни километра, отвоювани от руската окупация, пише BI.

Много подробности за тази значима операция остават неизвестни, тъй като тя се провежда при "условия на максимално информационно мълчание", заяви бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус, във видео, споделено от подразделението.

Но той разкри една ключова тактика, за която подразделението твърди, че е първото, което я е приложило.

"Третият армейски корпус беше първият в света, който започна въздушно разгръщане на наземни роботизирани системи", каза той, добавяйки, че "нашите тежки бомбардироващи дронове доставят самоубийствени наземни дронове на повече от 10 километра в тила на врага".

Украйна все по-често използва както въздушни дронове, така и наземни роботи за борба с руската инвазия,

като ги използва за разузнаване и атакуване на райони, считани за твърде опасни за войските.

Билецки заяви, че по време на настъпателни операции дроновете и безпилотните наземни превозни средства „винаги се движат пред пехотата“, като помагат да се разчисти пътят за следващите войски.

Корпусът съобщи в отделен пост в понеделник, че неговите роботи са се превърнали в ключова част от настъплението, като са изпълнили над 15 700 успешни мисии и са доставили около 3 300 тона товари.

Подразделението посочи, че по време на продължаващата операция неговата артилерия и безпилотни системи са поразили руски командни пунктове, комуникационни центрове, логистични обекти, речни преходи и резерви. Третият армейски корпус съобщи, че е използвал тежки бомбардировъчни дронове, за да хвърли роботи на повече от 10 километра в тила на врага.

Той посочи, че украинските въздушни отбранителни сили и подразделения за електронна война са създали защитен щит над зоната на бойните действия, заслепявайки руските сили и не им позволявайки да разкрият плана на операцията.

Билецки заяви, че операцията е помогнала и за противодействие на малките руски групи за проникване – тактика, при която Русия изпраща малки групи войници напред, за да открият и се възползват от пропуски в украинската отбрана и да дестабилизират тиловите райони.

"Руснаците считат за едно от своите предимства така наречената тактика на проникване, която понякога достига десетки километри навътре в нашата бойна формация", каза той. "Ето защо една от първите задачи на Трети армейски корпус беше да я унищожи", заяви той, като добави, че операциите по издирване и нанасяне на удари са довели до "елиминирането" на огнища на проникване в някои райони.

От подразделението заявиха, че съобщението не бележи края на операцията, която продължава и набира скорост. Билецки заяви, че ще последват още новини.

Украйна, според Билецки, е възвърнала пълния контрол над Дробишеве и е освободила още две населени места – Шандрихолове и Дерилове. По-рано по време на операцията подразделението беше съобщило и за други успехи.

Видеото, споделено от Третия армейски корпус, показва войници, които издигаха украинското знаме на редица места.

Подразделението заяви, че загубите на Русия по време на тази операция надхвърлят 3 000 души и че е нанесен „тежък удар“ по настъпателния потенциал на три основни руски формирования: 20-та гвардейска комбинирана армия, 25-та комбинирана армия и 1-ва танкова армия.

Подразделението посочи, че е било подпомагано от други украински подразделения, включително 60-та самостоятелна механизирана бригада, 125-та самостоятелна бригада за териториална отбрана и 21-ви самостоятелен батальон за специални операции "КРАКЕН".