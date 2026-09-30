Руски удари по Киев: Дете е убито, петима са ранени

Едно дете бе убито и петима души бяха ранени рано днес в Киев и околностите му при руски въздушни удари, заявиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Избухнаха пожари, които засегнаха частни домове, намиращи се близо до магазин и склад в Киев, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Виталий Кличко.

Очевидец заяви пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.

Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви в "Телеграм", че руска атака с ракети и дронове е отнела живота на дете и е ранила трима души в района на Киев, като са били също така нанесени щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.

Вчера говорителя на Военната администрация на Киев Катерина Поп в телевизионно интервю заяви, че дванадесет души са убити и около 200 са ранени при руски атаки срещу украинската столица през последната седмица.

„Дванадесет души бяха убити тази седмица и около 200 души бяха ранени. Като цяло около 360 цивилни в столицата са били засегнати през последния месец, като 31 души са убити. Сред засегнатите са 16 деца. Едно дете също е сред убитите, за съжаление, в жилищна сграда тази седмица. Така че статистиката в никакъв случай не е положителна“, каза Поп, цитирана от "Украинформ".

Руските атаки са повредили около 116 многоетажни жилищни сгради и приблизително 34 частни къщи в Киев през последния месец, каза тя.

Според Поп, обекти на гражданската инфраструктура също са повредени, включително здравни, образователни и изследователски институции, както и транспортна инфраструктура.

„Най-големите щети са докладвани на бензиностанции и складове, както и на нежилищна инфраструктура. Имаше и целенасочени удари по центрове за данни“, добави тя.