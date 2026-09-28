Руски дрон удари Академията на науките в Киев

Една жена загина, а трима души бяха ранени при руска атака с дрон, предизвикала пожар в сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на Киев, съобщиха властите.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват хора, подали се от прозорците в опит да поемат свеж въздух, докато гъст черен дим и яркооранжеви пламъци обхващат част от историческата сграда.

Мястото се намира в самия център на Киев – район, който обикновено е добре защитен от руските атаки – в близост до германското посолство, известна катедрала, националната опера и правителствени сгради.

По-рано украинските военновъздушни сили бяха обявили тревога за Киев, предупреждавайки за „дронове, движещи се към града“, предаде АФП.

„Една жена е загинала. Трима души са ранени. Медиците са ги откарали в болница“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко.

„В ход е спасителна операция: екипите гасят пожара и търсят хора, които може да са останали блокирани вътре“, добави украинският президент Володимир Зеленски.

Той съобщи също, че е бил поразен бизнес център в източния град Днипро. „За съжаление, има загинали“, каза Зеленски, без да даде повече подробности за броя на жертвите.

Москва обстрелва Киев с дронове и ракети от месеци, като засилването на атаките парализира града, а сирените за въздушна тревога прозвучават по няколко пъти на ден.

Украйна заявява, че при атаките са били поразени културни обекти, правителствени сгради и училища.

По-рано този месец руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

През последните месеци Русия започна да използва по-нови дронове с реактивни двигатели, които се движат по-бързо и са по-трудни за прехващане от традиционните модели, базирани на иранските дронове „Шахед“.