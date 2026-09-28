Малък винт за $1000 спъва производството на ракетите Patriot в САЩ

Това е спирала, изрязана в метал, прикрепена към механизъм, който би изглеждал на място дори в чекмеджето с разни неща. Почти никой извън малката, обсебена от работата си общност от машинисти и инженери не е чувал за нея. Но този скромен компонент, наречен прецизен винтов механизъм, е от съществено значение за производството на ракети Patriot, самолети и хуманоидни роботи.

Докато администрацията на Тръмп работи за подмяна или модернизация на оръжейните системи, изчерпани от войната в Иран, тези винтове са в недостиг, което удължава с месеци, а дори и години времето, необходимо за производството на една ракета, пише NYT.

Винтовете с топчета далеч не са единственият компонент на ракетата, който може да бъде труден за набавяне. Магнити от редки земни елементи, твърди ракетни двигатели и висококачествени взривни вещества също представляват предизвикателство. Но дългите срокове за доставка на нещо, което изглежда толкова просто като винт, илюстрират един тлеещ проблем с американската индустриална база.

Само шепа компании в Съединените щати са в състояние да произвеждат тези винтове за американската армия. Повечето от тях вече работят на пълна мощност, така че ще са необходими време и инвестиции, за да се произведе броят винтове, необходими за оръжията, които администрацията на Тръмп иска.

Ракетите се управляват от електронни механизми, наречени актуатори,

които движат крилцата им под прецизни ъгли, за да достигнат целите си. Всеки актуатор съдържа винтова двойка, която е толкова прецизна, че нейната точност се измерва в единици, равни на приблизително една стотна от ширината на човешки косъм. Ракетите обикновено съдържат поне четири актуатора и следователно се нуждаят от поне четири винтови двойки.

Шпинделите с топчета, които съдържат рециркулиращи топчета, намаляващи триенето, преобразуват въртеливото движение в линейно, подобно на тирбушон. Тези, произведени за обичайни промишлени цели, като например използваните в електрическите системи за сервоуправление в автомобилите, не се нуждаят от толкова висока прецизност. Те са относително лесни за набавяне.

Но тези, които се използват в ракетите, често отнемат една година за производство и могат да струват повече от 1 000 долара за брой.

Една ракета може да бъде построена само толкова бързо, колкото позволява най-бавният ѝ доставчик. Една прецизна винтова двойка може да бъде сглобена за седмици, но доставката на специалната термоустойчива стомана от металургичния завод, за да започне производството на детайлите, отнема много месеци. Множество други етапи отнемат допълнително време – от термичната обработка на стоманата, за да не се деформира, до изпращането на винтовете в друг цех за хромиране или покритие с друго вещество.

Оборонните подизпълнители като Northrop Grumman и Lockheed Martin знаят, че сроковете за доставка на винтовете с топчета са дълги, затова ги поръчват много предварително, за да избегнат прекъсвания, каза Джеф Кейни, който за кратко е бил собственик на BGT Aerospace – компания, която е доставяла специализирани винтове с топчета на Northrop Grumman. Тъй като BGT проектираше винтовете от нулата и поемаше сложни поръчки, с които други компании не можеха да се справят, често отнемаше две години да се достави една партида, каза той.

Кори Телбуешер, главен търговски директор на Velocity One – фирмата, подкрепена от частен капитал, която купи BGT – заяви, че компанията инвестира в ново оборудване и предприема други мерки за ускоряване на производството.

Съединените щати не са единствената страна, която изпитва затруднения

с производството на винтови двойки. Въпреки че Китай си постави за цел да произвежда поне 80 процента от висококачествените винтови двойки, които използва, страната не успя да постигне тази цел, според доклад от 2025 г. на Комисията за преглед на икономиката и сигурността между САЩ и Китай. Пекин все още внася около 90 процента от тях, предимно от Европа и Япония, и е придобил дялове в чуждестранни компании, за да се опита да запълни тази празнина, се посочва в доклада.

През януари Lockheed Martin сключи споразумение с администрацията на Тръмп за утрояване на годишното производство на ракети Patriot, известни още като прехващачи PAC-3, които са от съществено значение за неутрализиране на заплахите във въздуха. За да постигне това, Lockheed трябва да закупи три пъти повече задвижващи механизми от своя доставчик "Муг", който от своя страна трябва да закупи три пъти повече винтови двойки от "Умбрагруп".

Изпълнителният директор на "Муг", Патрик Рош, заяви по време на телеконференция за финансовите резултати през юли, че компанията е готова да отговори на търсенето, но намекна за потенциални проблеми при набавянето на необходимите компоненти.

В изявление Lockheed Martin посочи, че компанията и "нейните доставчици предприемат решителни и спешни мерки, за да доставят повече ракети по-бързо за САЩ и техните съюзници". Според изявлението компанията инвестира над 8 милиарда долара за увеличаване на капацитета, изграждане на търговски партньорства и модернизиране на повече от 20 американски завода.

През август „Рейтион“ обяви, че е спечелила договор за увеличаване на годишното производство на крилати ракети "Томахоук" от по-малко от 90 на 1 000. Колар обаче заяви, че ще отнеме време и ще са необходими значителни инвестиции, за да могат доставчиците да доставят достатъчно винтови двойки.

Говорител на Агенцията за отбранителна логистика на САЩ, която се занимава с доставките за въоръжените сили, потвърди дългите срокове за доставка на шарикови винтове, като отбеляза, че те "често се дължат на сложни производствени процеси и строги процедури за осигуряване на качеството".

Стартиращите компании обикновено срещат повече затруднения при снабдяването с винтове с топчета, според Рика Джейн, главен оперативен директор на Salient Motion – компания, базирана в Хоторн, Калифорния, основана през 2022 г., която произвежда задвижващи механизми за ракети и търговски самолети. Тя сподели, че снабдяването с винтове е било толкова трудно, че компанията е създала дъщерно дружество в Мичиган – Saginaw Precision – за да ги произвежда сама.

Проектирането на сферични винтове за нови ракети може да удължи срока за доставка с 12 месеца. Този процес включва инспекции за тестване на прототипи и сертифициране на производствения процес – дълготрайно и скъпо начинание за компаниите.

След като бъдат сертифицирани, доставчиците на винтове с топчета стават фиксирани, което затруднява доставчиците на задвижващи механизми като Moog да намерят нови доставчици, когато производственият график изостава значително.

Сагинау е епицентър на производството на винтове с топчета, откакто General Motors започна да ги използва за кормилни механизми през 1930-те години. Едно подразделение на автомобилния производител беше пионер в използването им в самолети по време на Втората световна война, произвеждайки огромни винтове с топчета, които се монтираха в бомбардировачите B-29. Днес тази фабрика е собственост на Umbragroup, един от най-големите доставчици на шарикови винтове за аерокосмическата и отбранителната промишленост в Запада.

Малките машиностроителни цехове около Сагинау изпълняваха поръчки за малки серии или специализирани продукти. Но много от тях са фалирали или са били придобити от по-големи компании.

Тара Мърфи Дохърти, главен изпълнителен директор на Air – софтуерна компания, която помага на американските въоръжени сили да ускорят придобиването на резервни части, заяви, че закриването на заводите е оказало негативно влияние върху цялата индустрия, тъй като е довело до свиване на производствения капацитет.

Пат О’Брайън, който през 80-те години на миналия век основа Emcor – компания за производство на винтове с топчета в Бей Сити, Мичиган, заяви, че около осем от конкурентите му са фалирали или са били погълнати от по-големи фирми. Той приписва собственото си оцеляване на старите машини. Вместо да се задлъжни сериозно или да привлече инвеститори за закупуване на нови, скъпи стругове и шлифовъчни машини за резби, той купи употребявани машини от 50-те години и сам ги реконструира.

Той има постоянна работа, която осигурява предвидим месечен доход за цеха му с девет души персонал. По един договор той продава 60 шарикови винтове месечно на цена от около 1 000 долара всеки. Напоследък получава все повече обаждания от доставчици за отбраната.