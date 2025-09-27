Защо слабите хора имат целулит?

Избягвате ли да носите бикини, защото имате целулит навсякъде? Е, не сте сами! Смята се, че 90 процента от жените имат целулит в даден момент от живота си. Но какво може да причини появата на целулит, въпреки ниското тегло?

4 причини да сте слаби, но да имате целулит по корема, ръцете, краката и дупето:

Вашата генетика

Точно както ръстът, цветът на кожата, костната структура и цветът на очите се определят от генетиката, така е и вашата предразположеност към целулит. По-вероятно е да имате целулит, ако майка ви или баба ви са го имали, независимо дали сте слаби или с наднормено тегло. Само защото някой няма целулит сега, не означава, че няма да го има в бъдеще.

Целулитът може да се появи на всяка възраст. Жените в менопауза обаче са по-склонни към него поради увеличените телесни мазнини и загубата на мускули. Все пак, можете да се опитате да се отървете от целулита, дори когато е причинен от генетика.

Източник: 4 причини да сте слаби, но да имате целулит по корема, краката и дупето