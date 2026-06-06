Плевнелиев за „Баба Алино”: Незаконното строителство се бори в три основни направления

Следях много внимателно казуса с „Баба Алино” от гледна точка и на бивш министър на регионалното развитие, който се е сблъсквал с тази проблематика. Пожелавам успех на всеки министър и министър-председател, защото неуспеха на едно правителство е неуспех за народа. Има само два подхода – популистки и рационален. Това заяви за БНТ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017).

Популисткият подход краткосрочно задоволява гражданите, търси удобни виновници, започва едно прехвърляне на вината между кметове и министри, рационалният подход е този, който винаги работи. Много ми се иска да видя такъв подход, допълни той.

"През 2009 г. незаконното строителство беше огромен проблем за българските граждани. Какво направихме ние? Първо видяхме колко е голям проблемът, който имаме. Оказа се, че имаме 1600 незаконни постройки, включително три язовира, на които 90% от постройките бяха незаконни. Като започнете от барбекюто на Доган и стигнете до вили на бивши политици, съветници на президенти и министър-председателели, на голф игрища и незаконен хотел във Варна. Посочихме много ясно проблема пред българското общество, не го заметохме под килима, нямахме популистки подход. Направихме регистър, вкарахме в него всички 1600 сгради, стартирахме проверки на всички възможни нива, с кметове, общински администрации под ръководството на ДНСК. Поканихме медии, поканихме граждани. Трябваше да премахнем всички тези сгради. Направихме го за две години", каза още Плевнелиев.

По думите му, незаконното строителство се бори в три основни направления, не е само да ги посочим, но трябва да има пълна публичност – регистри.

"Когато има граждански контрол се ражда демокрацията. И най-важно е да има законодателна инициатива", добави Плевнелиев.

Той каза още, че до момента не е чута позицията на ДНСК.

"Не може да има половин прозрачност или половин върховенство на закона. В моя случай 100% прозрачност постигнах, като преди да ми се обади някой, поставих тези сгради в регистър. По същия начин действах и с магистралите. Аз съм единственият министър в ЕС през 2009 г., който реформира пътната агенция законодателно - прави борд и в него вкарва германец – г-н Щоле", заяви Росен Плевнелиев.