Мъж загина при инцидент с АТВ край петричкото село Самуилово

Мъж на 42 години от село Коларово е загинал при пътнотранспортно произшествие с АТВ в землището на село Самуилово, община Петрич, съобщиха от МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 20:35 часа на 29 юли на черен път в местността Бялата чешма. По първоначални данни мъжът е управлявал АТВ с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което превозното средство се е преобърнало.

При инцидента шофьорът е загинал. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието продължава, допълниха от полицията.