BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 32

Мъж загина при инцидент с АТВ край петричкото село Самуилово

Карал е с несъобразена с пътните условия скорост

30.07.2026 | 09:33 ч. Обновена: 30.07.2026 | 09:34 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 42 години от село Коларово е загинал при пътнотранспортно произшествие с АТВ в землището на село Самуилово, община Петрич, съобщиха от МВР в Благоевград. 

Инцидентът е станал около 20:35 часа на 29 юли на черен път в местността Бялата чешма. По първоначални данни мъжът е управлявал АТВ с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което превозното средство се е преобърнало.

При инцидента шофьорът е загинал. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието продължава, допълниха от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

АТВ инцидент Самуилово
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem