Макс Верстапен е напът да напусне Формула 1?

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен е напът да хвърли бомбата, като се оттегли от Формула 1 след края на сезона.
За това загатна самият той след края на днешното Гран При на Япония. Нидерландецът е крайно недоволен от новите правила във Ф1, като доказателство за разочарованието му са и резултатите на Ред Бул в първите три кръга от шампионата.
Промяната касае двигателите на болидите и е насочена към електрическата енергия, което води от своя страна и различен подход от самите пилоти.
"Лично съм щастлив. Чакаш 24 състезания. Този път са 22. Но обикновено са 24. И след това се запитваш "Струва ли си?" Или ми е по-хубаво да съм със семейството си у дома? Да се виждам с приятелите си, когато не се наслаждавам на моя спорт?", каза Верстапен пред BBC Sport след осмото си място днес на пистата "Сузука".