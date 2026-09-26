Търговските войни удариха френска индустрия: продажбите се сринаха с 90 млн. бутилки

Френските производители на коняк се борят със спада в продажбите, тъй като търговските спорове с Китай и САЩ оказват натиск върху зависимата от износа индустрия и карат лозарите да търсят подкрепа от ЕС. Докато реколтата на коняк в югозападната част на Франция наближава края си, лозарите вече знаят, че ги очаква още една трудна година.

Производителите на коняк се борят за оцеляване. Това 300-годишно кехлибарено бренди се произвежда единствено в района на река Шарант, но се озова в капана на търговските войни между ЕС и Китай, както и на напрежението с най-големия му експортен пазар – САЩ, пише Euronews.

От месеци производителите наблюдават, до голяма степен безсилни, как достъпът до двата пазара се ограничава.

Индустрията има историческа връзка с ЕС. Жан Моне, френският държавник, считан за един от бащите-основатели на ЕС, произхождаше от семейство, произвеждащо коняк, и работеше в семейния бизнес. Днес обаче секторът е в хаос, тъй като продажбите се сриват. Конякът е изключително зависим от чуждестранните пазари, като 98% от продукцията се изнася извън ЕС. По ирония на съдбата, тазгодишната суша допринесе за привеждането на предлагането в по-голямо съответствие със спадащото търсене.

"Мислехме, че реколтата ще бъде обещаваща, но в крайна сметка сушата си каза думата", заяви пред Euronews Матьо Ожие, лозар от Гондевил. "В сравнение с обичайна година, от икономическа гледна точка очакваме намаление на реколтата с 30 до 40%. Може да се каже, че по някакъв начин природата ни помага да регулираме излишъците си."

От 2023 г. насам продажбите на коняк са спаднали от 230 милиона на 140 милиона бутилки. Четирите основни търговски къщи – "Реми Мартин", "Хенеси", "Мартел" и "Курвуазие" – бяха принудени да намалят значително поръчките си към лозарите в региона, след като клиентите анулираха договорите си.

Първоначално причината беше търговската война с Китай – вторият по големина пазар след САЩ, който представлява около 25% от износа на коняк.

"Ние сме косвени жертви на търговската война, която започна през 2023 г. между Брюксел и Пекин по повод китайските електромобили (EV) – символичен продукт за пазара на ЕС", заяви пред Euronews Рафаел Делпеш, директор на Националното междупрофесионално бюро за коняк (BNIC).

Франция беше сред най-решителните поддръжници на мерките на ЕС срещу китайските електромобили

поради опасения, че държавните субсидии дават на китайските производители несправедливо предимство пред европейските автомобилни производители.

Пекин отвърна, като насочи мерките си срещу европейското бренди. През 2024 г. той наложи временни мита до 34,8%, само няколко дни след като ЕС наложи мита до 35,3% върху китайските електромобили.

По-късно Китай потвърди мерките си, но освободи от тях големите производители на коняк, които се съгласиха да продават над неразкрити минимални цени. Към този момент обаче щетите вече бяха нанесени, според представители на бранша.

След това последва още един удар, този път от САЩ, които представляват около половината от износа на коняк.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп САЩ вече бяха наложили мита върху френския коняк като част от дългогодишния търговски спор между "Боинг" и "Еърбъс". Митата бяха по-късно суспендирани при президента Джо Байдън.

Но през април 2025 г. Тръмп наложи мащабни мита

върху търговските партньори на САЩ. През юли ЕС и САЩ постигнаха споразумение в Търнбери, Шотландия, като определиха 15-процентно мито върху по-голямата част от европейския износ за САЩ, включително коняка.

Оттогава европейската индустрия за вино и спиртни напитки лобира усилено за изключения от 15-процентното мито.

Но несигурността продължава да тежи върху американския пазар, където инфлацията също доведе до повишаване на цените. Тръмп многократно заплашваше с много по-високи мита върху френските вина и спиртни напитки като част от по-широки политически спорове.

След като през юли 2026 г. законодателите на ЕС се съгласиха да премахнат оставащите мита на блока върху американските стоки, обхванати от споразумението "Търнбери", Вашингтон се съгласи да възобнови преговорите за възможни изключения от 15-процентното мито. Досега обаче няма значителни признаци за напредък по отношение на коняка.

През май Обединеното кралство постигна премахване на американските мита върху уискито, а ирландското уиски получи подобно третиране в средата на септември. Френският коняк обаче остава обложен с мито.

Секторът е изпратил писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и е провел разговори с отделите по търговия и земеделие на Комисията.

Френският президент Еманюел Макрон също посети региона няколко пъти и обеща на лозарите, че ще имат право на компенсации. Досега обаче такава не е постъпила. Делпеш твърди, че кризата с коняка повдига по-широк въпрос за това как ЕС защитава секторите, засегнати от ответни мерки срещу европейските търговски мерки. За да се приспособи към по-ниското търсене, индустрията стартира две програми за изкореняване на лозя, подкрепени с финансова помощ.

Първата предлага на лозарите подкрепа за трайното премахване на лозята, но интересът към нея е ограничен. Заявленията обхващат едва 560 хектара от общо 96 000 хектара в рамките на апелацията "Коняк".

Спадът се отразява на икономиката на целия регион. Конякът осигурява около 70 000 преки и непреки работни места във Франция. Наред с около 260 търговски къщи, които отлежават и продават спиртната напитка, индустрията поддържа производители на бъчви и каси, производители на дестилационни апарати, транспортни компании и селскостопански подизпълнители.