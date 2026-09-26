Вучич звънна на Путин преди оставката си: газът и НИС бяха сред ключовите теми

Президентът на Сърбия Александър Вучич разговаря по телефона с президента на Руската федерация Владимир Владимирович Путин и подчерта, че са провели добър и съдържателен разговор, наред с други теми, относно удължаването на газовото споразумение, което изтича на 30 септември, и въпроса за Петролната индустрия на Сърбия (НИС), и че го е информирал, че утре ще подаде оставка като президент на Сърбия.

"Първо, нашият анекс към споразумението за газ изтича след няколко дни и съм сигурен, че този анекс ще бъде удължен от понеделник и че все още ще можем да имаме, бих казал, добра ниска цена на газа. И за да разберат хората, това са някакви 318 евро за 1000 кубически метра газ, днес на пазара TTF е 868 евро за 1000 кубически метра. Така че, това показва, че Сърбия има добра цена, добра гъвкавост и добри количества", написа Вучич в Instagram buducnostsrbijeav.

Той каза, че по време на дългия, едночасов разговор са обхванали редица теми - двустранните отношения, ситуацията в региона, конфликтът в Украйна, както и всички други важни за Сърбия и Русия.

"Обсъдихме и въпроса за петролната индустрия на Сърбия, където проблемът е по-сложен, но със сигурност обменихме мнения по въпроса, с надеждата за решение, което е добро и за двете страни", подчерта Вучич.

Той изрази благодарност към Путин

за оказаната помощ при потушаването на пожарите в Сърбия и по този начин предотвратяването на големи щети. Той посочи, че е провел едночасов разговор с Путин.

"Говорихме за всичко това, говорихме за сътрудничеството между Сърбия и Руската федерация, за двустранните ни отношения, за конфликта в Украйна, за ситуацията на Балканите. Вярвам, че разговорът беше, или мога да кажа, че беше, съдържателен и добър, и говорихме, разбира се, за енергийните проблеми, пред които сме изправени", каза Вучич.

Темата на разговора, добави той, са били всички други важни въпроси.

"Обсъдихме и всички други важни въпроси, участието на Руските железници, благодарих им за подкрепата при гасенето на пожара, където самолетите Илюшин и руските екипажи свършиха чудесна работа", подчерта Вучич.

Той добави още, че е информирал Путин, че утре ще подаде оставка като президент на Сърбия и е изразил благодарност към Русия и президента Путин за сътрудничеството през последните 14 години, пише белградският "Политика".

"Уведомих го, че утре, вдругиден, ще подам оставка. И това е всичко. Във всеки случай, вярвам, че това е важен разговор за бъдещето на Сърбия. И съм сигурен, че тези, които ще бъдат президенти на държавата Сърбия в бъдеще, също ще могат да се грижат за интересите на Сърбия и да поддържат такъв баланс и такава отговорност към всички важни субекти на международната политика", каза Вучич.