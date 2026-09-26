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Демерджиев за акцията на ГКПП "Лесово": Предотвратихме пласирането на хиляди дози смърт

Стоката беше открита в специално изграден тайник

26.09.2026 | 19:09 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пресякохме поредния международен канал за трафик на наркотици. Както неведнъж съм заявявал, истинското мерило за успех на МВР са разбитите мрежи и заловените организатори, а не просто задържането на дистрибутори на дребно. Това написа във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по отношение на съвместната операция на ГДБОП и Агенция "Митници“ на ГКПП "Лесово“, при която бяха иззети 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана на обща стойност над 2.2 милиона евро.

"При съвместна операция на ГДБОП и Агенция "Митници" на ГКПП "Лесово" бяха иззети 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана на обща стойност над 2.2 милиона евро.

Предотвратихме пласирането на хиляди дози смърт и разбити човешки съдби.

Стоката беше открита в специално изграден тайник в товарен автомобил, старателно подготвена за нелегален транспорт. Антимафиотите от ГДБОП подадоха прецизна оперативна информация на колегите си от Митниците, които светкавично идентифицираха превозното средство и извършиха щателна проверка.

Този резултат е директно изпълнение на стратегията на премиера Румен Радев за безкомпромисна война срещу наркомафията. Държавата най-после действа като единен и мощен организъм, пред който нито един престъпен канал не може да остане скрит.  Ще засилваме интензитена на действията и усилията си по реализирането на този приоритет", написа още той.

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