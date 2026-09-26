Ормузкият проток остава затворен: Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил иранския план за отваряне на Ормузкия проток – стратегически воден път, който от края на февруари е в центъра на напрежението между Вашингтон и Техеран, съобщава Euronews.

В петък иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че "ако бъдат изпълнени необходимите условия, проливът може да бъде отворен отново и нормалното морско движение да бъде възобновено в рамките на седем дни", като добави, че "изборът сега е в ръцете на Съединените щати".

Според AP Техеран е предложил, че ако САЩ вдигнат военноморската си блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което включва Ливан, Иран ще отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни и ще възобнови преговорите относно ядрената си програма.

Арагчи отбеляза, че седемдневният срок на плана ще започне веднага щом САЩ дадат съгласието си.

Той заяви, че приключването на първоначалните стъпки ще отнеме четири до пет дни и че проливът ще бъде отворен отново на шестия ден.

Той също така заяви, че би било "по-добре", ако споразумение с Вашингтон бъде постигнато преди междинните избори в САЩ.

Масуд Пезешкиан, президентът на Иран, също подчерта по време на интервю за CBS в петък вечерта, че ако САЩ приемат седемдневното предложение на Иран, тогава Техеран ще спази всичко, към което се е ангажирал.

Според AP предложеният от Иран план много наподобява меморандума за разбирателство от юни, но графикът му е по-съкратен. Меморандумът от юни даваше на двете страни 60 дни за постигане на окончателно споразумение.

В речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в сряда Пезешкиан заяви, че Иран не се страхува от продължаване на войната, но Техеран остава готов за дипломатически преговори.

В рамките на най-новия дипломатически ход Пезешкиан прие в петък сутринта Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, министър-председател и министър на външните работи на Катар. Катар е действал като посредник в преговорите между САЩ и Иран.

Преди да напусне територията на САЩ, Пезешкиан повтори готовността на страната си да възобнови преговорите.