От над 10 стадиона до нито един: как България остана без съоръжение за голямо първенство по лека атлетика

В България няма нито едно лицензирано съоръжение, на което да може да се проведе световно или европейско първенство по лека атлетика. Това заяви в ефира на "Големите последици" председателят на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.
Павлов каза още, че преди години само в София е имало над 10 стадиона, на които наред с футбола се е тренирала и лека атлетика.
"Държавата е абдикирала от спорта в последните 30 години. Не само от атлетиката, от всички спортове", категоричен беше той пред Bulgaria ON AIR.
Федерацията има инвестиционно намерение и ще търси терен за ново съоръжение, разкри Павлов.
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"Ще търсим и ние инвеститори, но ще търсим и държавата", обясни спортният ръководител.