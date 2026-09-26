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От над 10 стадиона до нито един: как България остана без съоръжение за голямо първенство по лека атлетика

Държавата е абдикирала

26.09.2026 | 19:44 ч. 2

В България няма нито едно лицензирано съоръжение, на което да може да се проведе световно или европейско първенство по лека атлетика. Това заяви в ефира на "Големите последици" председателят на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Павлов каза още, че преди години само в София е имало над 10 стадиона, на които наред с футбола се е тренирала и лека атлетика.

"Държавата е абдикирала от спорта в последните 30 години. Не само от атлетиката, от всички спортове", категоричен беше той пред Bulgaria ON AIR.

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Федерацията има инвестиционно намерение и ще търси терен за ново съоръжение, разкри Павлов.

"Ще търсим и ние инвеститори, но ще търсим и държавата", обясни спортният ръководител.

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