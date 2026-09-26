Не е членство, но не е и просто партньорство: какво предлага ЕС на Канада

Предложението Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз беше една от изненадите в годишната реч на Урсула фон дер Лайен. Темата коментира в ефира на "Големите последици" историкът доц. Борис Стоянов от Софийския университет.

"Всъщност никой не знае. Никой не знае какво е това асоциирано членство и не ни беше дадена много информация по този въпрос допълнителна. Очевидно е, че Канада няма да бъде 28-та страна членка на Европейския съюз", посочи Стоянов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му по-тясното сътрудничество между ЕС и Канада може да се развива в няколко конкретни области.

"Търговия, сигурност на веригите за доставка, критичните материали и суровини, новите технологии, изкуственият интелект. Много важно е сътрудничеството в областта на военно-промишления комплекс, което се очертава и което се задълбочава", изброи историкът.

Той го определи като междинна форма между пълноправното членство и стратегическото партньорство.

А в по-широк геополитически план посочи, че Арктика е това, което трябва да събере интересите на Канада и ЕС.