Търпението носи пари: жените с предимство при инвестициите, златото с нов потенциал

Жените са по-добри инвеститори от мъжете заради еволюционни причини. Това заяви пред Money.bg финансовият експерт и изп.-директор на Tavex Макс Баклаян.

Гостът уточни, че жените мислят и инвестират дългосрочно.

"Еволюцията е направила жената да мисли много по-дългосрочно от мъжа. Така са създадени. И има направено проучване с 35 хиляди респондента, че жените са по-добрите инвеститори от мъжете заради еволюционни причини. Основната е, че те не правят резки движения - те проучват внимателно, когато става въпрос за пари, не за дрехи - проучват внимателно, купуват и чакат. А ние, мъжете, си говорим с някого във фитнеса, чуваме някаква нова идея и отиваме да я гоним", посочи Баклаян пред Bulgaria ON AIR.

"Аз имам множество печеливши инвестиции и много малко губещи инвестиции в живота си. Всеки път, когато съм губил, съм губил големи суми пари и всеки път е било от алчност и всеки път е било краткосрочно."