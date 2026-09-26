"Мила Родино" не винаги е звучала така: проф. Неделчев разказа за промените в химна

Националният химн е сакрален и неприкосновен. Това заяви в ефира на "Големите последици" литературният историк проф. Михаил Неделчев.

"Химнът е преработен, много пъти е преработван. Това в нас е колебание. Националният химн е сакрален", подчерта той пред Bulgaria ON AIR.

Професорът, който е бил народен представител в Седмото Велико народно събрание, разказа за химните, предшествали "Мила Родино".

"Мила Родино" се явява в едно време, когато има едно вглеждане в историята

и една реставрация, леко националистическа реставрация, което, слава Богу, не избива в някакви ужасни националистически ексцесии. Но, разбира се, е подпряна от верността към СССР, което е абсолютно недопустимо. Това внесе дисонанс в тази прекрасна инак песен. Слава Богу, беше очистен този дисонанс", припомни историкът, визирайки премахването на двата политически куплета.

"Никъде в нито една държава няма вярност към чужда страна в националния химн. Просто няма такова нещо", категоричен беше проф. Неделчев. "Химнът трябва да обединява, да вдъхновява, да бъде едно трансово състояние. Това е екстаз, това е транс. И мисля, че с нашия химн се получава."