От 11-и до втори: Никола Цолов с емоционални думи след страхотния обрат в Баку

Българският пилот на Кампос Рейсинг във Формула 2 Никола Цолов беше очаквано много щастлив след второто си място в Баку. Родният състезател остави разочарованието от вчерашното отпадане зад гърба си и се качи на почетната стълбичка, след като потегли от 11-а позиция, пише gol.bg.

и това щеше да ми помогне много в състезанието. Сложно е да се каже, защото сме още бавни на правата. Мартиниус Стеншорн беше много по-бавен, а ми беше много трудно да го изпреваря. Ако имаше още пет обиколки, щях да съм в битката, защото те имаха много по-голяма деградация на гумите. Когато влязохме в бокса, бях впечатлен, че излязохме толкова напред. След това се опитах да изкарам всичко, което имам като потенциал в колата. Много съм горд от работата на отбора и това, че не се предаваме никога. Това, което са ни казали, е, че последните два кръга ще ги има. От позицията, в която съм, предпочитам да се проведат. Трябва да видим, защото и състезанието в Бахрейн щеше да се проведе, а видяхме какво се случи. Имам самочувствието, че може да наваксаме това, което загубихме. През миналата година се чувствах много добре в Катар. Надявам се състезанието в Катар да се проведе, а за Абу Даби ще видим", каза още Никола Цолов.