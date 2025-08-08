Блъснат на зебра: 73-годишен мъж е с опасност за живота

Мъж на 73 години е с опасност за живота, след като бе блъснат на пешеходна пътека в Добрич, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен около обяд.

Пътнотранспортното произшествие е станало на бул. "Добруджа" в района на пл. "Тракийски". На място е установено, че 39-годишен мъж, водач на лек автомобил "Фолксваген", не пропуска и блъска пресичащ на пешеходна пътека 73-годишен мъж. Вследствие на инцидента, пешеходецът е настанен в болницата в Добрич, с опасност за живота.

Извършената проверка на водача на лекия автомобил за употреба на наркотични и упойващи вещества констатира наличието на амфетамин. Взета е и кръвна проба, пише БТА.