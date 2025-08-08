IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Блъснат на зебра: 73-годишен мъж е с опасност за живота

Инцидентът се е разиграл в Добрич

08.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 08.08.2025 | 19:31 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 73 години е с опасност за живота, след като бе блъснат на пешеходна пътека в Добрич, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен около обяд.

Пътнотранспортното произшествие е станало на бул. "Добруджа" в района на пл. "Тракийски". На място е установено, че 39-годишен мъж, водач на лек автомобил "Фолксваген", не пропуска и блъска пресичащ на пешеходна пътека 73-годишен мъж. Вследствие на инцидента, пешеходецът е настанен в болницата в Добрич, с опасност за живота.

Извършената проверка на водача на лекия автомобил за употреба на наркотични и упойващи вещества констатира наличието на амфетамин. Взета е и кръвна проба, пише БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъж пешеходна опасност за живота
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem