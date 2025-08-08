„Златните паспорти“: Предадоха на съд бившия директор на Агенцията за инвестиции

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило обществена популярност като „златните паспорти“, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Обвинен в извършването на престъпление по служба е бивш изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ).

През януари 2023 г. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем Стамен Янев, бивш директор на БАИ, за престъпление по служба. През февруари 2022 г. Върховната административна прокуратура започна проверка по сигнал, свързан с т.нар. златни паспорти. От държавното обвинение съобщиха, че сигналът е подаден от депутат от ДПС.

Според прокуратурата в период от 2015 г. до 2020 г. в София бивш директор на БАИ не е изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени. Целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване - на основание инвестиции и вложения – и впоследствие – да получат българско гражданство. Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в България.

Прокуратурата посочва, че от деянието са настъпили значителни вредни последици. В качеството си на изпълнителен директор на БАИ задълженията на обвиняемия били подчинени на законосъобразното и пълноценно реализиране на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Той бил единственото оправомощено лице, на което била вменена отговорността да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията.

Според обвинителния акт през периода, в който обвиняемият ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а впоследствие и на българско гражданство. Въпреки това обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани, допълват от прокуратурата, пише БТА.