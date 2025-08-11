IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Задържаха 29-годишен за пожар край село Главан

Засегнати са ниви, пасища и дере с широколистна гора

11.08.2025 | 13:25 ч. Обновена: 11.08.2025 | 17:05 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 29 години е задържан и е образувано досъдебно производство срещу него за предизвикан пожар в село Главан, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора.

Сигналът за възникнал пожар в землището и на село Главан е получен в 01:55 ч. на 29 юли в Районно управление (РУ) – Гълъбово. При пристигане на място служители на Пожарната са установили едновременно възникване на няколко огнища по протежение на пътя между селата Мъдрец и Главан.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 29-годишен мъж, криминално проявен, който е задържан за 24 часа. Установено е, че възникналите пожари са засегнали нива с люцерна, пасища, ниви с прибрана продукция и дере с широколистни насаждения.

Образувано е досъдебно производство в РУ-Гълъбово. Работата по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Главан пожар ОДМВР-Стара Загора
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem