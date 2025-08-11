Задържаха 29-годишен за пожар край село Главан

Мъж на 29 години е задържан и е образувано досъдебно производство срещу него за предизвикан пожар в село Главан, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора.

Сигналът за възникнал пожар в землището и на село Главан е получен в 01:55 ч. на 29 юли в Районно управление (РУ) – Гълъбово. При пристигане на място служители на Пожарната са установили едновременно възникване на няколко огнища по протежение на пътя между селата Мъдрец и Главан.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 29-годишен мъж, криминално проявен, който е задържан за 24 часа. Установено е, че възникналите пожари са засегнали нива с люцерна, пасища, ниви с прибрана продукция и дере с широколистни насаждения.

Образувано е досъдебно производство в РУ-Гълъбово. Работата по случая продължава.