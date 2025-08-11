IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оставиха в ареста обвинения за опит за грабеж пред банков клон в София

Той е криминално проявен и осъждан

11.08.2025 | 16:45 ч. Обновена: 11.08.2025 | 17:10 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според съдебния състав деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини. Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или протест пред горната инстанция. Съдебното заседание е насрочено за 19 август.

Опитът за грабеж е от 8 август, когато мъжът се опита да задигне над 100 хиляди лева кеш. Обвиняемият е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно. / БТА

опит за кражба банков клон пари престъпник криминално проявен
