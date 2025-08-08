IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Осуетен е опит за грабеж на 100 хил. лв. пред клон на банка в София

Крадецът е заловен с помощта на граждани

08.08.2025 | 14:30 ч. Обновена: 08.08.2025 | 19:29 ч.
Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", съобщава bTV. Според източници извършителят е искал да открадне 100 хиляди лева кеш, но опитът му е бил осуетен.

По информация на bTV парите са били на столична болница. Човек от лечебното заведение е държал голяма сума пари в чанта, за да ги внесе в банката.

Нападателят е чакал пред сградата, като се предполага, че е имал информация отнякъде.

След помощ от граждани полицаите от местното районно управление го задържат в района на местопрестъплението.

