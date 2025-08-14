Апелативният съд потвърди домашния арест за петима членове на "Hells angels"

Тричленен състав на Апелативния съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение „домашен арест“ за петима членове на мото клуб „Hells angels“, обвинени в различни престъпления.

На първа инстанция окръжният съд определи мярка за неотклонение „домашен арест“ за Емил Йорданов, Мирослав Пашов, Найден Найденов, Мирослав Петров и Бресльов Керстен, датски гражданин, на които са повдигнати обвинения за участие в различни престъпления за периода 2014-2025 година.

Окръжната прокуратура във Велико Търново внесе протест срещу определението на Окръжния съд във Велико Търново, с което бе определена мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронно проследяване на пет лица, обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, с обвинения за грабежи, принуда, изнудване и хулиганство, за които е предвидено наказание лишаване от свобода от пет до 15 години, както и глоба, и конфискация.

Прокурорите от Апелативна прокуратура Димитър Лещаков и Мирослав Овчаров определиха като неоснователно отхвърлянето на искането на окръжното обвинение за най-строга мярка „постоянен арест“ и пледираха пред състава на въззивния съд за най-тежката мярка, с мотивите, че обвиняемите могат да се укрият или да въздействат на свидетели по разследването.

Защитата на четирима от обвиняемите поиска още по-лека мярка „подписка“.

Председателят на съдебния състав Петя Стоянова, посочи, мотивите на въззивния съд, сред които е и мнението за липса на опасност от укриване на обвиняемите.

Петимата бяха задържани на 8 август след акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.