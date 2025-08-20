Водолази търсят колана, заради който загина детето в Несебър

Водолази ще търсят скъсаните катарами на колана, довели до падането от парашут на 8-годишното момче, което загина след парасейлинг над морето край Южния плаж в Несебър.

Категорично причината за смъртта на детето е скъсаният колан, с който то е било вързано към седалката на парашута.

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, която води разследването на инцидента, днес водолазен екип ще извърши оглед на дъното на морето на мястото, където от 40-50 метра височина е паднало детето.

Целта е да бъдат намерени скъсаните катарами на обезопасителния колан, който е придържал момчето към седалката на парашута.

Съмненията са, че катарамите са стари и протрити, но това все пак ще бъде установено, ако водолазите ги открият.

Иначе по случая е назначена техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било техническото състояние на водния атракцион.

Вчера стана ясно, че "Морска администрация", която извършва контрол на дейността на фирмите, предлагащи водни атракциони, няма задължението да проверява изправността и състоянието на обезопасителните съоръжения като колани и въжета. Това по-всяка вероятност е пропуск в правилника към Наредбата, който е една страница, а и без инструкции за прилагането му.

Обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост повдигна ОП в Бургас на тримата задържани по случая. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база. /БНР