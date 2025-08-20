IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Водолази търсят колана, заради който загина детето в Несебър

По случая е назначена техническа експертиза

20.08.2025 | 08:33 ч. Обновена: 20.08.2025 | 09:43 ч. 11
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Водолази ще търсят скъсаните катарами на колана, довели до падането от парашут на 8-годишното момче, което загина след парасейлинг над морето край Южния плаж в Несебър. 

Категорично причината за смъртта на детето е скъсаният колан, с който то е било вързано към седалката на парашута. 

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, която води разследването на инцидента, днес водолазен екип ще извърши оглед на дъното на морето на мястото, където от 40-50 метра височина е паднало детето. 

Целта е да бъдат намерени скъсаните катарами на обезопасителния колан, който е придържал момчето към седалката на парашута. 

Съмненията са, че катарамите са стари и протрити, но това все пак ще бъде установено, ако водолазите ги открият. 

Иначе по случая е назначена техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било техническото състояние на водния атракцион. 

Вчера стана ясно, че "Морска администрация", която извършва контрол на дейността на фирмите, предлагащи водни атракциони, няма задължението да проверява изправността и състоянието на обезопасителните съоръжения като колани и въжета. Това по-всяка вероятност е пропуск в правилника към Наредбата, който е една страница, а и без инструкции за прилагането му. 

Обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост повдигна ОП в Бургас на тримата задържани по случая. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база. /БНР

Това се случи Dnes

водолази колан парашут несебър
